Thalia envió emotivo mensaje a Karol G tras el lanzamiento de Tropicoqueta y aprovecha para lanzar indirectazo a Anuel, “de la bebecita a la Bichota”

El tema que abre el disco, titulado La Reina Presenta , cuenta con un emotivo momento en el que Karol G y Thalía interpretan a capella el clásico Piel Morena . En este intro, Thalía también le dedica unas palabras llenas de cariño y admiración a la colombiana, destacando su evolución artística: “Ay qué rico, me fascina, y tú mostrándome tu nueva música, ¿Cuál es la que me gustó?, que está bien rica, esta muy deliciosa Karol", dice Thalia en la grabación mientras se escucha la risa de Karol G.

View this post on Instagram

Esta no es la primera vez que Thalia reconoce el trabajo y la amistad con Karol G, en otro post en sus redes sociales la mexicana le había dedicado una emotivas palabras”, “verte brillar y escuchar que, de alguna manera, fui parte de tu inspiración me emocionó hasta el alma. Gracias por ese detalle tan lindo en tu documental. Tú también me inspiras con tu fuerza, tu autenticidad y ese corazón gigante que dejas en todo lo que haces”, afirmó la cantante refiriéndose al lanzamiento del documental “Mañana fue bonito” inspirado en la carrera de la paisa.