Thalía lució vestido que usó hace 28 años para su emblemático personaje ‘Marimar’

Casi tres décadas desde el año en que se estrenó la novela mexicana Marimar, parece que el recuerdo de la producción permanece más que vivo en Thalía.

La artista rememoró la reconocida historia de la jovencita que encontró el amor en Sergio Santibañez, papel que interpretó Eduardo Capetillo. La diferencia de clases marcó la historia de los protagonistas.

Del baúl de los recuerdos, Thalía sacó el insigne vestido que utilizó en repetidas ocasiones en las grabaciones y volvió a ponerse en la ‘piel’ de Marimar, para revivir una de las épocas más preciadas de su carrera artística, pues la mexicana sigue siendo recordada por su actuación en la pantalla chica.

Thalía, quien cumplió 50 años, aprovechó las redes sociales para compartir una serie de publicaciones luciendo el look que le hizo merecedora de la solidaridad, lástima y cariño de los televidentes quienes no se perdían ni uno de los capítulos de la famosa telenovela.

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro, con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”, escribió Thalía en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, destacando que este fue más que un trabajo y que Marimar es un personaje que significó mucho para ella.

Parte de su fama se debe a su rol protagónico en la telenovela, que traspasó las fronteras del país centroamericano y se transmitió en otras regiones del continente, alcanzando las salas de estar de las familias colombianas. Su popularidad fue tanta que inclusive llegó a otras partes del mundo como Croacia y Rumania, según detalla el portal de curiosidades de El Comercio.

“Más de dos décadas después, #Marimar sigue conquistando corazones y audiencias variadas en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje”, resaltó Thalía.

La emoción de volver a vestir los ‘harapos’ característicos de Marimar es incomparable, de acuerdo con lo que ella misma describe. Reencarnar a uno de sus personajes más recordados trajo a colación la experiencia que vivió para construirlo.

“Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables. Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje, como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza cabeza en mi adorada Marimar”, contó.

Thalía se ha mostrado muy activa en sus redes sociales, compartiendo parte de su vida en familia y de su trayectoria profesional, tanto en la música como en la actuación. Por eso, no es de extrañar que haya aprovechado la ocasión para despertar nuevamente la ‘Costeñita’.

“Qué mágico y qué fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales. Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mí…”, escribió.

No es la primera vez que Thalía despierta a las redes sociales con publicaciones sobre Marimar, la producción que protagonizó junto a Eduardo Capetillo, como Sergio Santibañez. Hace unos meses, compartió escenario con el actor para ofrecer una entrevista sobre la recordada telenovela.

Aquí se puede ver la transformación de Thalía en Marimar, luego de 28 años de su estreno.