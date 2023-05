Filtran nuevo video de Shakira junto a Tom Cruise en Miami: “está con el hijo de Piqué”

Los últimos meses para Shakira han sido muy desafiantes a nivel personal, debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de sus padres, Nidia del Carmen Ripoll y William Mebarak, y afrontar, al mismo tiempo, todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde está iniciando una nueva vida al lado de sus hijos.

Tras un mes de haber llegado a Estados Unidos, la cantante colombiana se ha mostrado bastante activa y ha asistido a diferentes eventos públicos. Incluso, este fin de semana estuvo en el Gran Premio de Fórmula 1 de esa ciudad.

El actor estadounidense, Tom Cruise, y Shakira asistieron al Gran Premio de Miami - Foto: AFP

La artista fue captada por las cámaras de la transmisión oficial en el Paddock junto al actor norteamericano, Tom Cruise, con quien se le vio bastante feliz antes de que empezara la carrera.

“Luego de ser reconocida por Billboard, la cantante colombiana, Shakira, sorprendió al llegar al Gran Premio de Miami”, escribió la revista Caras (México), quien compartió varias fotos de la barranquillera en la parrilla de salida.

Este lunes, de igual manera, apareció un nuevo video en las diferentes redes sociales de la intérprete de Antología al lado del famoso actor, recordado por su papel protagónico en la saga de Misión Imposible.

La grabación, que se hizo viral en Twitter, muestra a las dos celebridades hablando amenamente en uno de los palcos exclusivos del Autódromo Internacional de Miami, donde también estaban sus dos hijos.

En la pieza audiovisual también se logra escuchar que el aficionado, que captó la conversación entre Shakira y Cruise, dice que “están con el hijo de Piqué”, haciendo referencia a Milan.

#Shakira juntos a sus hijos Milan y Sasha en el Grand Prix de #F1 en MIAMI 🌴 también estaba #tomcruiser con quién se le ve conversando. pic.twitter.com/Mii1dNLlBN — Club Shakira Peru (@ShakiraPeru) May 7, 2023

Shakira antes del Gran Premio de F1 de Miami - Foto: Formula 1 via Getty Images

Tom Cruise estuvo junto a la colombiana en la grilla de partida - Foto: Formula 1 via Getty Images

Cabe mencionar que Las Mamarazzis, pódcast conducido por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, no dejaron pasar por alto la vida social que está llevando actualmente la artista en la ciudad del sol y aseguraron que esa fue una de las razones por las que eligió vivir allá.

“Estos días hemos visto porqué el deseo de Shakira de irse a Miami, porque en Barcelona tenía poca vida social y en estos días la hemos visto con Emilio Stefan en el concierto de Juan Luis Guerra. Llevando a los niños también”, manifestó Fa.

Luego, puntualizó: “La hemos visto con ese estilo más de diva que ella necesita y de más vida social, que aquí tenía poco. No sé si era porque no la quería o porque no se adaptaba. En Barcelona la vida es más tranquila”.

Ante esa apreciación, Vázquez reveló que la cantante barranquillera nunca logró entenderse con el entorno del exjugador de la Selección de España. Igualmente, enfatizó que se quedó muy sola luego de la separación con este.

Los cantantes son amigos de vieja data - Foto: Foto: Instagram @juanluisguerra.

Shakira y Juan Luis Guerra se reencontraron en Miami - Foto: Tomada de Instagram de Shakira

La cantante se robó las miradas de millones de personas con el reconocimiento que recibió en Mujeres Latinas en la música - Foto: Fotograma, 3:12, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

“Ella tenía que adaptarse acá al entorno de Gerard Piqué, con el que no tenía ninguna buena relación. Era notorio que ella no se entendía con las demás esposas del resto de jugadores con los que Gerard tenía relación. Tampoco se entendía con las amistades de este, por lo cual debió ser muy difícil cuando empezó esta crisis y se quedó sola”, expuso la reconocida comunicadora ibérica.

Las presentadoras españolas recalcaron finalmente que entienden que ahora Shakira esté más feliz viviendo en Estados Unidos, pues está rodeada de sus seres queridos y amigos más cercanos.