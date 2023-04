Periodista española expuso a Shakira y contó algunas verdades sobre su vida en Barcelona

- Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Los últimos meses para Shakira han sido bastante complejos a nivel personal, debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de sus padres, Nidia del Carmen Ripoll y William Mebarak, y afrontar, al mismo tiempo, todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde espera iniciar su nueva vida al lado de sus hijos.

Tras casi un mes de haber llegado a Estados Unidos, la cantante colombiana se ha mostrado bastante activa y ha asistido a diferentes eventos públicos. Incluso, el fin de semana pasado estuvo en el concierto de Juan Luis Guerra.

Shakira vuela hacia Miami y se despide de Barcelona con emotivo mensaje - Foto: Instagram/@shakira

Las Mamarazzis, pódcast conducido por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, no dejaron pasar por alto la vida social que está llevando actualmente la artista en la ciudad del sol y aseguraron que esa fue una de las razones por las que eligió vivir allá.

“Estos días hemos visto porque el deseo de Shakira de irse a Miami, porque en Barcelona tenía poca vida social y en estos días la hemos visto con Emilio Stefan, en el concierto de Juan Luis Guerra. Llevando a los niños también”, manifestó Fa.

Luego, puntualizó: “La hemos visto con ese estilo más de diva que ella necesita y de más vida social, que aquí tenía poco. No sé si era porque no la quería o porque no se adaptaba. En Barcelona la vida es más tranquila”.

Ante esa apreciación, Vázquez reveló que la cantante barranquillera nunca logró entenderse con el entorno del exjugador de la Selección de España. Igualmente, enfatizó que se quedó muy sola luego de la separación.

Shakira y Emilio Estefan se reencontraron en Miami - Foto: Tomada de Instagram de Shakira

Shakira en el concierto de Juan Luis Guerra - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Los cantantes son amigos de vieja data - Foto: Foto: Instagram @juanluisguerra.

“Ella tenía que adaptarse acá al entorno de Gerard Piqué, con el que no tenía ninguna buena relación. Era notorio que ella no se entendía con las demás esposas del resto de jugadores con los que Gerard tenía relación. Tampoco se entendía con las amistades de este, por lo cual debió ser muy difícil cuando empezó esta crisis y se quedó sola”, expuso la comunicadora.

Las presentadoras españolas recalcaron que entienden que ahora Shakira esté más feliz en Estados Unidos, pues está rodeada de sus amigos más cercanos y seres queridos.

Cabe recordar que Laura Fa y Lorena Vázquez se mostraron molestas hace unos días con la colombiana y la tildaron de “desagradecida”, luego del comunicado que sacó diciendo que sus hijos fueron acosados por la prensa en Barcelona.

“Shakira dice que en Barcelona se le ha asediado y acosado, cosa que debemos decir que no es cierta. En Barcelona solo hay dos agencias trabajando y un par de reporteros, los cuales son superrespetuosos. La verdad no entiendo el comunicado de Shakira. La prensa acá le ha jugado mucho a favor y este dardazo que nos ha enviado me parece de una total ingratitud”, puntualizaron.

Esta sería la lujosa isla privada a la que quiere mudarse Shakira, junto a sus dos hijos y sus padres. - Foto: Tomadas de Getty Images (Danny Lehman y Vittorio Zunino Celotto) - Montaje: SEMANA

Dicen que la colombiana nunca se entendió con el entorno de Piqué - Foto: REUTERS

Este miércoles, 26 de abril, de igual manera, las periodistas informaron que Piqué solo disfrutaría de cinco días de encuentro con sus hijos en Miami, ya que, según lo revelaron, el exfutbolista ya habría “gastado” parte de su tiempo otorgado por ley, a comienzos del mes en curso, lo que ya sería motivo de litigio entre los abogados.