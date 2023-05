Gerard Piqué ‘estaría preparando’ una sesión con Bizarrap; ¿se viene la ‘venganza’ musical en contra de Shakira?

Gerard Piqué sigue encabezando las noticias de medios internacionales por la ruptura amorosa con Shakira, que se conoció en junio de 2022, donde fue acusado de haberle sido infiel con la española Clara Chía Marti.

Ahora, el catalán vuelve a dar de qué hablar por una reciente entrevista entre el streamer Ibai Llanos y Piqué, quienes calentaron motores con La Velada del Año III que se aproxima, evento que se llevará a cabo el próximo 1 de julio en el estadio Metropolitano (España), escenario donde juega el Atlético de Madrid.

Durante la entrevista, hubo un momento en el que Ibai hace referencia al hecho de que Piqué realice una colaboración musical con el productor argentino Bizarrap, algo similar al éxito con el que la colombiana se ubicó en el número 1 mundial en todas las plataformas musicales con la canción Music Sessions Vol.53.

Entrevista entre el catalán y el streamer. - Foto: Fotograma, 00:07, Sesión de biza y Piqué?, TikTok/@InfoKingsLeague

Allí, el catalán aseguró que de darse una sesión con Bizarrap, lo haría en grande, “algo potente”.

“Una sesión de Bizarrap conmigo, que tampoco la gente espere”, dijo el empresario y dueño de la empresa Kosmos, a lo que el streamer le interrumpió: “Una sesión de Bizarrap tuya sería lamentable”.

De inmediato, Piqué lo interrumpe y le responde: “No iba por lamentable... Esto sería, si algún día se hace una sesión con Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad. Sería que estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente. Un chupito me parece poco”.

Las declaraciones de Piqué desataron todo tipo de comentarios en redes. (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images) - Foto: Getty Images

Como era de esperarse, las declaraciones del español desataron todo tipo de comentarios y reacciones de los usuarios: “Dudo que Biza quiera hacer una sesión con Piqué. Los códigos de amistad y de hermanos latinos no se rompen por unos billetes... No lo entendería”, “También quiere facturar Piqué”, “Sueña Piqué” y “Me suena a envidia”, fueron algunos de los mensajes. Otros internautas, por su parte, apoyaron al exfutbolista y manifestaron que “si Piqué estaba diciendo eso” era porque “algo estaba pasando”, “Piqué no habla por hablar”.

En otro momento, durante la misma transmisión, Ozuna también fue invitado a la conversación, quien hará parte del evento deportivo donde juega el Atlético de Madrid. Allí, el cantante debió presenciar el incómodo momento que le hizo pasar Ibai a Gerard, expareja de Shakira, mientras estaban en comunicación con el puertorriqueño que interpretó junto a la colombiana: Monotonía, lanzada en octubre de 2022.

Shakira y Ozuna lanzan "Monotonía". Foto: Cortesía. - Foto: Foto: Cortesía.

Todo inició con el característico saludo de Ozuna y la respuesta de Piqué: “Ha sido increíble, no tiene sentido la llamada con Ozuna tampoco... No sabía ni el día, no sabía ni dónde. Dijo: ‘vamos con todo’”.

De un momento a otro, Ibai aprovechó para hacer el comentario ácido sobre el éxito musical Monotonía: “Cuidado con un tema que yo creo que va a sonar en el Metropolitano: ‘No fue culpa tuya, ni fue culpa mía...’”.

Posteriormente, el exjugador le respondió: “Estamos dejando a los artistas en libertad, así que cada uno que se sienta cómodo y que haga lo que quiera”. El cantante Ozuna que estaba presenciando la escena, no pudo contenerse y se puso a reír.

Ibai diciendo que cuidado suene Monotonía el día de la velada y Ozuna cagándose de risa JAJSJAJS pic.twitter.com/5BAvcfZBm3 — Nini🦩 | medio inac x 📚 (@whosninii_) May 4, 2023

El anterior momento también generó comentarios en la red social Twitter, donde los usuarios no dudaron en responder ante el video: “Ibai like: ‘Perdón que te sal-Piqué'”, “Me encanta la sinceridad de Ibai Llanos” y “El día que se enfaden Ibai y Piqué, este cabrón invita a Shakira a todos sus eventos”, fueron algunos de los mensajes.

Vale destacar que Ozuna, quien ya fue confirmado por Ibai y Piqué para La Velada, también estará acompañado por Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa, Feid. Este evento consiste en una serie de peleas de boxeo entre streamers y creadores de contenido.