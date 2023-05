En video | Ozuna e Ibai se burlaron de Piqué en vivo: le recordaron canción de Shakira

El streamer Ibai Llanos está calentando motores con La Velada del Año III, evento que se llevará a cabo el próximo 1 de julio en el estadio Metropolitano (España), escenario donde juega el Atlético de Madrid.

Se trata de un evento que contará con la presencia de varios artistas, entre estos Ozuna, quien precisamente debió presenciar el incómodo momento que le hizo pasar Ibai Llanos a Gerard Piqué, expareja de Shakira, mientras estaban en comunicación con el puertorriqueño que interpretó junto a la colombiana: ‘Monotonía’, lanzada en octubre de 2022.

Shakira y Ozuna tras lanzar "Monotonía". - Foto: Foto: Cortesía.

Todo inició con el característico saludo de Ozuna y la respuesta de Piqué: “Ha sido increíble, no tiene sentido la llamada con Ozuna tampoco... No sabía ni el día, no sabía ni dónde. Dijo: ‘vamos con todo’”.

De un momento a otro, Ibai aprovechó para hacer el comentario ácido sobre ‘Monotonía’: “Cuidado con un tema que yo creo que va a sonar en el Metropolitano: ‘No fue culpa tuya, ni fue culpa mía...’”.

Ibai Llanos es socio de Gerard Piqué en varios negocios. - Foto: Twitter: @IbaiLlanos

Posteriormente, el exjugador le respondió así: “Estamos dejando a los artistas en libertad, así que cada uno que se sienta cómodo y que haga lo que quiera”.

El cantante Ozuna que estaba presenciando la escena, no pudo contenerse y se puso a reír.

Ibai diciendo que cuidado suene Monotonía el día de la velada y Ozuna cagándose de risa JAJSJAJS pic.twitter.com/5BAvcfZBm3 — Nini🌬️ (@whosninii_) May 4, 2023

Vale destacar que Ozuna, quien ya fue confirmado por Ibai y Piqué para La Velada, también estará acompañado por Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa, Feid. Este evento consiste en una serie de peleas de boxeo entre streamers y creadores de contenido.

Destapan la verdad sobre ‘pelea’ que habrían protagonizado Gerard Piqué y el hermano de Shakira

Gerard Piqué y Shakira vuelven acaparar los titulares, luego de que saliera a la luz información sobre un supuesto altercado que habrían protagonizado el exfutbolista y Tonino Mebarak, uno de los hermanos de la cantante colombiana.

En el programa La mesa caliente, de Telemundo, la periodista Verónica Bastos informó que Tonino medió una discusión entre Shakira y Piqué tras la llegada del exfutbolista a territorio estadounidense para la visita a sus hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, supuestamente, la situación se salió de control a tal punto que la Policía tuvo que intervenir.

Shakira junto a su hermano Tonino y Gerard Piqué. - Foto: Tomadas de Instagram @amichiforever y TikTok @pichichipixxlatino

“Gerard llegó a la ciudad de Miami a pasarla con sus hijos. La noticia del fin de semana es que se supone que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión con Piqué se volvió tan violenta que, supuestamente, Tonino se tendría que haber ido a golpes para defender a su hermana”, expusieron en el programa.

La información rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, así como fue noticia en varios medios internacionales. Pero en las últimas horas, la misma ha sido desmentida.

Según La Vanguardia, “fuentes cercanas a Piqué y Shakira” habrían desmentido la supuesta pelea, y aunque aceptaron que Tonino y el español coincidieron en la ‘entrega’ de los pequeños a su padre, aseguran que en ningún momento llegaron a agredirse físicamente.

Shakira y Gerard Piqué duraron casi 12 años en relación. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @shakira y @3gerardpique

De hecho, aseguraron que no existe reportes policiales que comprueben dichos rumores. A su vez, la información fue respaldada por una reciente publicación hecha por el paparazzi español Jordi Martin, quien ha seguido por años la historia de amor de Shakira y Pique, desde sus inicios y aún después de la separación.

“Es rotundamente falso que @3gerardpique haya llegado a las manos con Tonino el hermano de @shakira en Miami”, escribió en su cuenta de Twitter, el reconocido periodista.

Es rotundamente falso que @3gerardpique haya llegado a las manos con Tonino el hermano de @shakira en Miami — Jordi Martin (@jmpaparazzo) May 3, 2023

¿Quién es Tonino Mebarak?

De acuerdo con información que recopilaron distintos portales, Tonino Mebarak es uno de los hermanos mayores de Shakira, quien decidió dejar su vida pasada para convertirse en el actual roadmanager de la cantante. Es de nacionalidad colombiana y se dedicó años atrás a vender relojes, igual que su padre, William Mebarak, según Terra.

El familiar de la artista comenzó a trabajar con ella desde hace varios años, haciéndose cargo de negociaciones y compromisos laborales, tal y como fue el caso de la comentada gira El Dorado World Tour, realizada en 2018. Adicional a esto, el mánager fue el encargado de llevar los asuntos públicos de la barranquillera, ayudándola a programar actuaciones y asuntos musicales que venían en el camino.

Shakira junto a sus dos hijos. - Foto: GC Images

Tonino Mebarak nació en 1972, tiene 51 años y, según lo mencionado por El Comercio, residía en Miami, pero se habría mudado a Barcelona para estar junto a Shakira y sus sobrinos, acompañándolos en el giro que dio su realidad con la partida de Piqué de su hogar.

No obstante, el colombiano fue protagonista de distintas noticias meses atrás, ya que se develó que fue una pieza clave para descubrir al exfutbolista en sus andanzas y traiciones a la cantante. De acuerdo con el portal Mujer Hoy, reseñado por Nueva Mujer, fue Tonino quien descubrió las andanzas de Piqué, comenzando por las constantes salidas nocturnas y las desapariciones momentáneas en ciertos lugares de Barcelona.

Este espacio digital afirmó que el hermano de la cantante fue quien lanzó la ‘bola de nieve’ que fue creciendo poco a poco, al punto de destapar todas las supuestas traiciones del exfutbolista contra la artista.

Shakira con Bizarrap en el Show de Jimmy Fallon. - Foto: Foto tomada de Twitter @FallonTonight

Según lo relatado, Mebarak sabía detalles de lo que estaba pasando entre Piqué y Clara Chía, su actual novia, soltando detalles de este romance que pocos conocían. El empresario vivía en Miami y viajaba de vez en cuando para estar con su hermana, pero una vez se enteró de lo que estaba ocurriendo, se trasladó a Barcelona y se quedó junto a la celebridad.

Tonino Mebarak comenzó a sospechar del empresario de Kosmos, advirtiendo a Shakira sobre la ausencia de su expareja en temas familiares y personales. Esto sería respaldado por versiones que dio Jordi Martin en una entrevista, donde aseguró que le comentó al hermano de la barranquillera sobre todo lo que sabía sobre Clara Chía y otras mujeres en la vida del español.

Clara Chía quedó en evidencia

Clara Chía y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de un sinfín de noticias en los medios internacionales, debido a la relación que oficializaron a principios de 2023. Pese a que ambos españoles fueron captados saliendo en 2022, el exfutbolista destapó su amor por la joven recientemente.

A pesar de las críticas y los comentarios negativos en su contra, la pareja continuó su camino y dejó en claro que estaba atravesando un momento muy feliz en su vínculo sentimental, esquivando las cámaras y el acoso de los paparazis. Ambos españoles pasaron la página ante los chismes y rumores que aparecieron con respecto a su unión, demostrando lo sólidos que estaban con el compromiso que forjaron.

La primera fotografía de Clara Y Piqué que compartieron en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

En los últimos días, Gerard Piqué fue centro de diversas publicaciones en redes sociales y la prensa, debido al viaje que hizo a Miami para reencontrarse con sus hijos, Milan y Sasha, quienes se mudaron hace un mes a Estados Unidos con Shakira. La cantante y el exfutbolista se organizaron bajo un acuerdo, el cual les otorgaba una cantidad específica de días para compartir con los menores.

Durante este lapso de tiempo ausente de Barcelona, Clara Chía no fue captada por los reporteros, quedando en el aire cómo fluyeron sus días sin la compañía del empresario. Poco se supo de la española hasta el regreso del catalán, con quien fue vista en la camioneta negra mientras salían del edificio donde viven.

El exfutbolista captado junto a su novia mientras salían del edificio en el que viven. - Foto: Europa Press

Ante la incertidumbre sobre cómo fue la realidad de la joven de 24 años en aquellos días, Jordi Martin fue el encargado de revelar, a través de un video de su canal de YouTube, qué estuvo haciendo Clara Chía junto a su círculo social. Al contrario de lo que muchos pensarían, la relacionista pública disfrutó de eventos y se mostró muy animada junto a sus conocidos, a quienes les demostró el cariño que siente por ellos.

“Les traemos imágenes en exclusiva de Clara Chía disfrutando de Barcelona el pasado fin de semana, más concretamente el sábado, mientras su pareja sentimental, Gerard Piqué, se encontraba en Miami con sus hijos, Milan y Sasha”, relató el periodista español en el clip.

Piqué estuvo con sus hijos en Miami por varios días. - Foto: Getty Images

Según se afirmó, la novia de Piqué no viajó con él a Miami, por lo que dedicó el pasado fin de semana a salir con sus amigos y amigas, quedando captada por personas que se encontraban en el mismo lugar que ella.

“Clara Chía no viajó a Miami con Gerard Piqué porque, como se sabe, los niños no quieren verla de momento. La joven no se aloja en su casa cuando se queda en Barcelona y Piqué se va de viaje, Clara Chía no se queda en casa de sus padres, se queda en casa de unos amigos”, indicó el paparazi.

Las dos celebridades no han dejado dar de qué hablar tras su separación. - Foto: Tomadas de Getty Images - Montaje: SEMANA

De igual manera, Jordi Martin reveló la zona en la que estuvo festejando la española, dando detalles de cómo fue el ambiente y qué tal fluyó todo.

“Clara Chía estuvo disfrutando en la localidad de Premiá de Mar, muy cercana a Barcelona, disfrutando de la fiesta, de la buena compañía. Nos dicen que hubo abrazos con varios chicos, pero nos aclaran que no hubo nada más”, agregó para finalizar.

No obstante, una cuenta de Twitter, llamada ClaGerFans, subió un pequeño clip en el que se le vio posando frente a una cámara con una blusa blanca, un pantalón beige y un bolso de colores. La joven sonreía y movía su cuerpo de lado a lado, llamando la atención de varios usuarios de redes sociales.

Por el momento se desconoce cómo fluyó todo entre Clara Chía y Gerard Piqué en su regreso, ya que Europa Press los grabó y se mostraron algo serios ante las cámaras.