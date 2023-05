“Hay avances en muchas cosas”: Gregorio Pernía viajó a El Salvador y llenó de elogios al país gobernado por Bukele

El célebre actor colombiano Gregorio Pernía estuvo de visita en El Salvador, país donde Nayib Bukele figura como presidente. Durante su viaje, destacó algunas cosas de allí.

Pernía fue recibido en la capital San Salvador por funcionarios de la Presidencia de Bukele. Acto seguido, la entidad afirmó que el actor colombiano se refirió sobre los avances del país.

#ProyecciónInternacional | Gregorio Pernía "El Titi" muestra admiración y reconocimiento por la transformación de El Salvador. La estadía del actor colombiano, en el país, se extenderá la primera semana de mayo. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/Syy0rn9gic — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) May 2, 2023

“El gobierno del presidente @nayibbukele ha logrado posicionar a El Salvador como un atractivo turístico, artístico y cultural. Esto es reconocido por figuras internacionales que destacan el cambio en el país. Hoy, arribó a El Salvador el reconocido actor colombiano, Gregorio Pernía, ‘El Titi’, quien habló de los avances en el país”, señaló la Secretaría de Prensa de la Presidencia a través de redes sociales.

El actor afirmó que El Salvador se ha convertido en uno de los países más importantes para las escalas, debido a que muestra avances en varias áreas, tales como seguridad, infraestructura y parte hospitalaria.

Gregorio Pernía - Foto: Foto tomada de Instagram @gregoriopernia

“Lo bonito de estar en los países latinoamericanos es que somos esencia. Somos precolombinos, de sabor, de sabrosura, de gente bonita con mucho cariño”, afirmó Pernía en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. “Creo que nos identificamos no solo con El Salvador, sino con Honduras, Guatemala, México, Costa Rica, Panamá”.

Adicionalmente, afirmó que se siente identificado en el país centroamericano, así como el resto de la región. A través de redes sociales, tanto la Secretaría de Prensa como los demás pasajeros que se encontraban en el aeropuerto, aprovechar para tomarle fotos al actor colombiano. Además, estuvo acompañado de su director de publicidad, Jota Jota Martínez y su esposa, Érika Rodríguez.

Gregorio Pernía en El Salvador. - Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador

Días atrás, el actor colombiano compartió una reflexión sobre la importancia de no descuidar a la familia. El actor se ha mostrado como un gran devoto con la religión, por lo que publicó un video en el cual dio a conocer una profunda reflexión sobre sus allegados.

“Estaba en el baño con Érika, porque las parejas nos metemos al baño mientras el uno se baña, digo yo, no es mi caso. ¿Para qué tener una familia si no se tiene tiempo para sus hijos? Para hacer los proyectos, para llevarlos al partido de fútbol, tiempo para sus hijos y para la familia, porque uno tiene para todo menos para la familia”, afirmó Pernía al iniciar un video publicado en su cuenta de Instagram.

Gregorio Pernía y Érika Rodríguez. - Foto: Instagram: @gregoriopernia

Acto seguido, indicó que es importante como padre estar al tanto de la educación de los hijos y, en especial, de la familia. Si bien es fundamental estar concentrado en los oficios laborales, no se debe dejar de un lado la familia.

¿Para qué trabajar si uno va a terminar enfermo del trabajo? No tiene la medida laboral. Es laborar, laborar o seguir trabajando estando enfermo. ¿Y para qué estar uno en este planeta si uno no está conectado con el jefe, con Dios? Yo creo que todo ese tipo de cosas se le heredan a los hijos, entonces hay que formarlos, educarlos, estar ahí. Por lo menos yo no quiero regresar al planeta el día que muera, regresar a pagar agua, luz, ni teléfono, ni la cuota del carro. Quiero graduarme como ser humano, y eso hay que estar conectado con el jefe”, sostuvo el actor. El video cuenta con varios comentarios del público dando su punto de vista sobre ese tema.