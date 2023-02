Gregorio Pernía será sometido a una intervención quirúrgica, ¿de qué se trata?

Gregorio Pernía es uno de los actores colombianos más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional gracias a su participación en exitosas producciones que han sido bastante fuertes tanto en televisión como en plataformas de streaming.

Desde Sin senos no hay paraíso, como su continuación Sin senos sí hay paraíso y reciente la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, el actor ha demostrado su amplio talento.

Sin embargo, esa no es la única faceta donde el actor tiene habilidades ya que en 2021 hizo parte del reality de cocina Masterchef celebrity y allí se ganó el cariño de muchos y la admiración de otros porque sus preparaciones siempre destacaron.

Gregorio Pernía en MasterChef Celebrity - Foto: Tomada de Instagram @gregoriopernia

Además, luego de demostrar su talento culinario se sumó a otro reality, pero en esta ocasión debía dejar salir al bailarín que llevaba dentro, pues la competencia era de danza y su pareja era su hija Luna.

Fue así como hizo parte del programa Así se baila, donde el actor dejó que es un artista bastante completo y comprometido pues en cada presentación dejaba todo de sí mismo en el escenario y al final, por tanto esfuerzo logró la victoria.

Precisamente por tanto esfuerzo físico en el concurso de baile, el reconocido actor colombiano salió perjudicado, pues ahora, según lo reveló hace poco el programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal Uno, Pernía tiene una lesión en la rodilla.

Gregorio Pernía - Foto: Foto tomada de Instagram @gregoriopernia

Aunque no se conoce la gravedad de la lesión ni si es en ambas rodillas, se sabe que el problema del actor viene de un largo tiempo atrás pero por el esfuerzo físico al que se ha sometido con el concurso de baile y demás producciones, en los últimos años ha empeorado y ahora ya no hay más que hacer que operar.

Además pese a que la cirugía no es invasiva y en realidad se podría decir que es sencilla, operar la rodilla no es algo menor ya que afecta radicalmente la movilidad y depende de la gravedad de la lesión el tiempo de recuperación.

Hasta donde se sabe la cirugía será en los meniscos y puede tardar hasta más de seis meses en recuperación.

Gregorio Pernía y Luna Pernía - Foto: Instagram: @gregoriopernia

Lina Tejeiro mostró los resultados tras su segunda cirugía de extracción de biopolímeros

El pasado 12 de enero de 2023, Lina Tejeiro abrió su corazón y le contó a sus cerca de 10 millones de seguidores en Instagram que su salud estaba afectada nuevamente por los síntomas de los biopolímeros en sus glúteos.

Además, confirmó que debía someterse a una intervención quirúrgica para retirarlos, aunque ya había pasado por una. Esto debido a que todavía le quedaban algunos residuos en su cuerpo que incluso conllevaron a infecciones renales, motivo por el que en los últimos meses fue hospitalizada.

“De un tiempo para acá tenía muchos dolores, muchos calambres. La razón por las que estuve hospitalizada por los riñones es que los biopolímeros me bajan tanto las defensas que mi cuerpo queda totalmente expuesto y me dio una infección urinaria. Después me dio una alergia en todo el cuerpo que también tiene que ver con los biopolímeros, posteriormente tuve una amigdalitis que también tuvo que ver”, contó.

En un reel en Instagram, la creadora de contenido comenzó explicando que decidió tomarse un respiro de las redes sociales para encontrar paz y compartir tiempo con sus seres queridos, pero sobre todo con ella misma.

Lina Tejeiro será sometida a una nueva cirugía para continuar con la extracción de biopolímeros de su cuerpo. - Foto: @linatejeiro

Luego contó que estaba un poco nerviosa por tener que entrar a una nueva cirugía, pero que sabía que era lo mejor para poder estabilizar su salud. Finalmente, la actriz compartió una foto antes de su intervención y escribió: “Aquí voy a mi próxima cirugía, esperando que todo salga bien. Les iré contando”.

Ahora, casi tres semanas después de su intervención, la actriz ha vuelto a hablar sobre este tema en sus redes sociales y quiso hacer la dinámica de preguntas y respuestas donde un seguidor le preguntó por la cicatriz de sus glúteos luego de la cirugía.

Lina Tejeiro se ha caracterizado por ser muy abierta con sus cirugías y los retoques que se ha hecho, pues confesó que de adolescente se sometió a una liposucción y por eso no es problema mostrar cómo avanza su recuperación luego de la segunda intervención de extracción de biopolímeros.