¿Alejandro Fernández estaba borracho durante una presentación en México?

El cantante mexicano Alejandro Fernández Abarca, apodado como ‘El Potrillo’ por los medios y sus fanáticos, está dando de qué hablar por unos videos que circulan en redes sociales sobre su aparente estado de embriaguez mientras realiza su segunda presentación en la Feria de León 2023, en el estado de Guanajuato.

En las grabaciones difundidas se ve al artista usando una “chamarra de mezclilla” —obsequio de una de sus fans— encima de su traje de charro. Los asistentes se percatan de sus movimientos extraños, pues se tambalea con frecuencia mientras canta sus éxitos.

Aunque Alejandro Fernández no se ha pronunciado sobre ese motivo, esta no sería la primera vez que se ve envuelto en una situación así, ya que el artista suele brindar con los asistentes a sus shows.

Como era de esperarse, los fanáticos y usuarios de las redes sociales reaccionaron ante su comportamiento durante dicha presentación: “Yo veo borrachos en la calle y sin pagar jajaja”, “Que triste mirarlo así”, “Ay no, cómo lo dejaron presentarse así. ¿Dónde está su representante?” y “Ya no pagaría por verlo”, fueron algunas de las críticas que dejaron en la publicación hecha en la plataforma de videos TikTok.

Por su parte, ‘El Potrillo’ publicó un mensaje de agradecimiento a su público por la asistencia al evento: ”La noche de anoche me trajo recuerdos para días. Una chamarra de mezclilla, proveniente de las maravillosas manos de una chica que amablemente se acercó al ruedo para obsequiármela, desencadenó una serie de memorias de tiempos en los que el mundo brillaba un poco más y todo parecía más simple. El viejo nos enseñaba a crecer y nosotros aprendíamos cada lección… Y cuántas nos siguen llegando, aun después de su partida”, escribió.

¿Quiénes son y qué hacen los hijos de Vicente Fernández?

Los fanáticos de la música ranchera lamentaron el pasado 13 de diciembre de 2021 la muerte de uno de los artistas más importantes de la actualidad. Con la música de Vicente Fernández ha crecido más de una generación en algunos países latinoamericanos, y aun después de su muerte, su legado permanece.

Son varios los homenajes que se le hicieron en su honor, pero sin duda alguna, uno de los más importantes fue el de su hijo Alejandro Fernández, quien cantó Amor de los dos en medio del funeral de su padre, mientras abrazaba a su madre.

Alejandro es uno de los hijos más conocidos de ‘Chente’, por su carrera musical y sus grandes éxitos musicales, además de las colaboraciones que ha hecho con artistas como David Bisbal, Sebastián Yatra, Morat, Alejandro Sanz, entre otros. ‘El Potrillo’ ha ganado tres Grammy Latinos, pero ha tenido varias nominaciones. Sin embargo, ha obtenido otros premios como los Billboard, premios Cadena Dial España, premios TVyNovelas, premios Oye! y premios Lo Nuestro, entre otros.

La 20a Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en la que actúan Alex, Vicente y Alejandro Fernández. - Foto: REUTERS

Aunque la música no es el único negocio de El Potrillo, también tiene 15 marcas comerciales, además de ser socio y dueño de una empresa en Guadalajara, México. Sus negocios se encuentran entre el sector de la venta y producción de flores, el calzado, la publicidad, joyería, entretenimiento, bebidas alcohólicas, cultura, ropa, incluso se ha involucrado en la educación.

Otro de los hijos de Vicente Fernández es Gerardo, quien junto con Alejandro son socios de varios negocios como Conexión Ejecutiva GDL, Inmobiliaria Ferabar o Inmobiliaria el Jilguero. También es dueño de otras veinte marcas en varios sectores comerciales, en los que se encuentran las bebidas alcohólicas, la educación, el entretenimiento, entre otros. Gerardo es el segundo hijo de Vicente, pero este se ha mantenido lejos de la familia, llevando en alto su rol de empresario.

Con su padre, Gerardo compartía el amor por los caballos, y se ha informado que este hombre era el que llevaba los asuntos económicos de la familia. Su principal actividad pública fue cuando aspiró a ser diputado de México por la coalición Partido Revolucionario Industrial y el Verde Ecologista, pero no lo logró.

Se rumora que su familia fue muy cercana a los carteles de la droga en México. Sufrieron con sus infidelidades también, pero al final Cuquita, la madre y esposa abnegada, logró mantener a los Fernández juntos. De los tres hijos, dos –Vicente y Alejandro– siguieron su legado, pero sin tanto impacto. Gerardo se ocupó del negocio familiar. - Foto: getty images

El primero de los hijos del rey de las rancheras fue Vicente Fernández Jr., quien nació en 1963 y comenzó su carrera artística cantando como su padre, sin embargo, no tuvo el mismo éxito; a pesar de esto, actualmente es dueño de varias marcas comerciales, al igual que sus otros hermanos, ubicadas en diversos sectores de la economía, y al igual que Gerardo, también tiene negocios en compañía de Alejandro.

Vicente Fernández Jr, estuvo secuestrado por 121 días en 1998. En esas circunstancias, se le imputaron dos dedos de la mano izquierda y, para su liberación, ‘Chente’ tuvo que pagar más de tres millones de dólares de rescate. Por último, llegó a la familia Fernández la única mujer, una niña adoptiva que llamaron Alejandra Fernández, quien actualmente es diseñadora de modas.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña”, explicó Vicente Fernández en medio de una entrevista, cuando le preguntaron por la procedencia de Alejandra.