Gregorio Pernía se burla de la foto de Karol G en la portada de ‘GQ’ y le caen encima

La desastrosa portada de GQ sobre Karol G sigue dando de qué hablar en todas las redes sociales, aun cuando la publicación eliminó la imagen principal y las demás fotos del editorial. En un principio, la revista quería enaltecer el éxito de la colombiana y su poder femenino en el género del reguetón, pero que al final terminó siendo un insulto de frente y vil para la cantante.

Todo se da por el retoque digital que les hicieron a las fotos de La Bichota, modificándole su rostro a tal punto de quedar irreconocible. Adelgazaron sus cachetes, aumentaron sus pómulos, dejaron manchas en su piel y ni contar todos los desastres que hicieron para hacer ver el cuerpo de Karol mucho más delgado, asunto que colmó la paciencia de la misma artista, quien se pronunció con un contundente post en redes sociales.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la cantante en su perfil oficial de Instagram.

Greeicy Rendón también defendió a Karol G - Foto: Instagram: Karol G

A pesar de que la cantante recibió un sinfín de mensajes de apoyo, recientemente se conoció una publicación en redes sociales que despertó la curiosidad de muchos colombianos, pues el actor cucuteño Gregorio Pernía realizó una burla por la portada de la revista.

Pernía quiso sumarse a la polémica y subió una foto de él bastante editada y acompañó la foto con el texto: “Estoy muy molesto por las fotos que me sacaron en la portada de @GQ”, escribió.

A pesar de que Pernía es conocido por realizar algunas bromas y ser muy activo en sus redes, algunas personas tomaron esta publicación como una burla a la artista, por lo que no dejaron pasar el momento y demostraron su descontento en la red social.

“Yo te admiro y soy tu fan, pero esto no me parece una buena broma. Karol G tiene toda la razón. Se te fue la mano”, “Si lo haces como burla a Karol G no eres la mitad del hombre que todos hemos pensado”, fueron algunos comentarios que se destacaron en la publicación de Instagram.

Mensajes de apoyo a Karol G tras su contundente comunicado en Instagram

“Así es”; “GRANDE MADRE LINDA ❤️”; “¡De acuerdo totalmente! Por este tipo de acciones es que te amo❤️🔥🙌”; “¡No entiendo qué querían hacer! Es otra persona”; “Eres y estás hermosa ❤️❤️ no necesitas filtros ni ediciones. 😍😍”; “Te cambiaron hasta la nacionalidad 🤬 ¡qué colmo! Con lo hermosa que eres no necesitas ni el París de IG”; “Bien dicho, no eres tú y no te representa 👏”, son algunos de los comentarios que dejaron Greeicy, Ana del Castillo, Chichila Navia, Melissa Martínez, Los del Ñam, Mabel Cartagena, Yaneth Waldman y Luly Bossa, entre muchas otras celebridades.

Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Por su parte, su padre, Guillermo Giraldo, que en las redes sociales se hace llamar “Papá G”, también salió a defender a su hija, dejando muy claro que apoya 100 % a su retoño y resaltando que ella en su naturalidad es suficiente para lo que sea, sin desaprovechar la oportunidad para arremeter contra el equipo de la revista.

“Qué irrespeto. Tu imagen natural es todo… Los editores de la revista o recocha”, fue la frase que posteó don Guillermo en sus historias de Instagram, obviamente poniendo la nefasta portada para que todos tengan el contexto del tema, que deja muy clara la brecha que aún tienen las mujeres frente a los cánones tóxicos de belleza que aún imperan en varias industrias, como la editorial, de moda y la cosmética, que aún venden la imagen aspiracional e ideal de una mujer irreal.