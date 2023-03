Karol G será una de las invitadas musicales de Saturday Night Live

Ya no queda ninguna duda que Karol G es una diva mundial y es una de las artistas femeninas más importantes de la industria musical actual, pues durante los últimos meses ha sido requerida por grandes programas televisivos y festivales de renombre, lo que ha puesto a la paisa al nivel de luminarias de gran categoría como Kim Kardashian, Scarlett Johanson y muchas más.

Estos nombres tienen un común denominador y es que han sido invitados VIP del famoso magazine nocturno de televisión Saturday Night Live, show donde los famosos muestran sus mejores facetas, ya sea actuando situaciones cómicas al mejor estilo de humor estadounidense, o con shows que quedan en la memoria de todos.

Karol G se presenta en concierto en el Estadio Hiram Bithorn Sosa el 10 de marzo de 2023 en San Juan, Puerto Rico. - Foto: Getty Images

Esta vez la colombiana ha sido convocada por los productores del programa para que haga presencia con su música, especialmente con algunas de las 17 canciones que hacen parte de su nuevo álbum, Mañana será bonito, que se lanzó hace más de un mes y entró directo en los primeros lugares de las listas más prestigiosas de música, como las de Billboard y Spotify.

Karol G hará su debut en este programa junto a una de las actrices del momento en Hollywood, nominada al premio Óscar en su pasada edición a Mejor actriz por su protagónico en la cinta Blondy, donde le dio vida a la mítica Marilyn Monroe. Se trata de la hipanocubana Ana de Armas, quien también visitará el show por primera vez.

Las latinas serán las estelares del tercer capítulo de abril que se emitirá el próximo sábado 15. Antes de ellas estarán la actriz y guionista, ganadora del Emmy, Quinta Brunson, junto al rapero estadounidense Lil Yachty, el primero de este mes. Luego, el 8, la exintegrante del elenco Molly Shannon hará las veces de anfitriona por segunda ocasión y dicha emisión será amenizada musicalmente por The Jonas Brothers, quienes lanzarán su nuevo sencillo Waffle House, que hace parte de su nuevo álbum, que verá la luz un día antes.

Karol G se convirtió en la primera mujer en tener de número uno un disco en español en los Billboard 200. - Foto: Getty Images

Esta presentación de Karol G en SNL se añade a la ruta internacional que ha emprendido la paisa durante los últimos años, siendo entrevistada por luminarias como Jimmy Fallon en The Tonight Show a finales de 2021, luego su presencia en el festival Coachella 2022, y finalmente su participación en El Hormiguero, hace tan solo unas semanas, donde habló sobre su canción TQG con Shakira, dejando claro que no tiene dedicatoria directa ni a Anuel, ni a Gerard Piqué.

Otro de los grandes pasos que dará Karol este año es hacer las veces de Headliner en el festival Loolapallooza en Chicago, donde la paisa se integra al grupo de luminarias principales como Billie Eilish, Lana del Rey, The 1975, TOMORROW X TOGUETHER, Red Hot Chilli Papers, The Rose, Kendrick Lamar y muchos más. Así la paisa hará historia en dicho evento como la primera latina en ser una de las artistas principales en dicho escenario.

Karol G en El Hormiguero. Foto: Instagram @elhormiguero. - Foto: Foto: Instagram @elhormiguero.

Entre los colombianos que han estado en SNL están Shakira, Sofía Vergara y J Balvin. La barranquillera de las “caderas que no mienten” ha cantado en tres ocasiones: en 2001 cuando lanzó Whenever wherever, en 2005 cantando La Tortura y Don’t Bother y finalmente en 2009 durante su gira de lanzamiento de Loba, performance en el que interpretó sus sencillos She Wolf y Did It Again.

Por otro lado, Sofía Vergara hizo las veces de anfitriona en abril de 2012 y ha sido parte de 4 sketches cómicos, en 2015, dos en 2015 y uno en 2017. Finalmente J Balvin también hizo presencia en el magazine en abril de 2019, mientras estaba en la promoción de su álbum Vibras, con uno de sus más grandes hits: Mi gente.