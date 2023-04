“Qué irrespeto”: papá de Karol G, furioso con la portada de la paisa en ‘GQ’

El mundo entero pegó el grito en el cielo cuando la revista ‘GQ’ publicó su más reciente portada, en la que la cantante paisa Karol G es la protagonista y con la que querían destacar los grandes logros que ha obtenido la paisa en los últimos meses, desde el debut en el número uno de muchas listas con su álbum Mañana será bonito, hasta su relevancia en la industria musical internacional en un género que ha sido liderado en su mayoría por hombres.

Pero todo mensaje positivo sobre la colombiana se fue al traste por los retoques digitales que le hicieron a la imagen de Karol en las fotos, que dejaron como resultado a una persona totalmente diferente a la que diariamente se muestra en sus redes sociales al natural, totalmente convencida de que su cuerpo, sus atributos y su personalidad no necesitan de ninguna modificación para ser aceptados en sociedad.

De inmediato, las críticas hacia la publicación no se hicieron esperar y fue tan grande el tsunami de malos comentarios e insultos sobre la portada que la revista no tuvo más remedio que bajar la portada de todas sus redes sociales, pues hasta la misma Karol G se fue contra dichas postales declarando que no la representan y es una falta de respeto hacia ella.

“No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la cantante en su perfil oficial de Instagram.

Karol G sabe muy bien que sus plataformas son masivas y cualquier mensaje que ponga en ellas tendrán una repercusión enorme, por lo que decidió alzarse contra los retoques de su portada para hacer valer su esencia sin importar las consecuencias. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, agrega la paisa.

Pero la cantante no fue la única que se pronunció. Su padre Guillermo Giraldo, que en redes sociales se hace llamar “Papá G”, también salió a defender a su hija, dejando muy claro que apoya 100 % a su retoño y resaltando que ella en su naturalidad es suficiente para lo que sea, sin desaprovechar la oportunidad para arremeter contra el equipo de la revista.

“Qué irrespeto. Tu imagen natural es todo… Los editores de la revista o recocha”, fue la frase que posteó don Guillermo en sus historias de Instagram, obviamente poniendo la nefasta portada para que todos tengan el contexto del tema.

Por otro lado, en la publicación de la paisa varias luminarias de Colombia y el mundo también mostraron solidaridad con la cantante, apoyando sus palabras de rechazo hacia el error de GQ y dándole ánimos para que siga demostrando que vale la pena defender la naturalidad femenina sobre los cánones tóxicos de belleza que han afectado a las mujeres a través de la historia.

“Así es”; “GRANDE MADRE LINDA ❤️”; “¡De acuerdo totalmente! Por este tipo de acciones es que te amo❤️🔥🙌”; “¡No entiendo qué querían hacer! Es otra persona”; “Eres y estás hermosa ❤️❤️ no necesitas filtros ni ediciones. 😍😍”; “Te cambiaron hasta la nacionalidad 🤬 ¡qué colmo! Con lo hermosa que eres no necesitas ni el París de IG”; “Bien dicho, no eres tú y no te representa 👏”, son algunos de los comentarios que dejaron Greeicy, Ana del Castillo, Chichila Navia, Melissa Martínez, Los del Ñam, Mabel Cartagena, Yaneth Waldman y Luly Bossa, entre muchas otras celebridades.