Ex de Egan reacciona a foto editada de Karol G y defiende a la artista; Greeicy también respondió

Karol G se ha caracterizado por enaltecer la belleza natural de las mujeres reales, aquellas que no necesitan tapar sus cuerpos ni modificarlos para encajar en cánones que exige la sociedad actual, por lo cual defiende el hecho de que la feminidad no está ceñida a un cuerpo perfecto.

No obstante, la artista colombiana vivió esta semana una desagradable experiencia con la nueva portada de la revista GQ México, de la que es su imagen principal, ya que la fotografía que utilizaron de ella tiene varios retoques digitales.

La cantante no se quedó callada ante la imagen irreal que publicaron en dicha revista - Foto: Foto: Instagram @karolg.

La antioqueña, de igual manera, puntualizó en su cuenta personal de Instagram que esa postal no la representa como mujer y recalcó que nunca estuvo de acuerdo con que la publicaran.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así y mi cuerpo no se ve así. Yo me siento muy feliz y cómoda como me veo natural”, indicó inicialmente.

Luego, enfatizó: “Agradezco a la revista la oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto. Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

En la fotografía, que se hizo tendencia rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar a Karol G en una pose bastante sensual, usando un conjunto verde croma y sosteniendo su cabellera escarlata. Sin embargo, su rostro se ve muy diferente, pues aumentaron sus pómulos, disminuyeron sus cachetes, incrementaron sus labios y adelgazaron su cuerpo.

La publicación de la colombiana provocó un tsunami de reacciones y recibió miles de comentarios. Además, varias personalidades de la farándula internacional y nacional le enviaron mensajes de apoyo.

Una de las primeras en pronunciarse fue Greecy Rendón, quien aseguró que estaba completamente de acuerdo con la reconocida cantante de reguetón, al igual que la exnovia del ciclista Egan Bernal, Xiomy Guerrero.

“Real y hermosa, ¡tal cual eres!”: fue el mensaje que le mandó la expareja del campeón del Tour de Francia a la artista antioqueña; mientras que Rendón escribió un pequeño texto: “Así es”, mostrando así su aprobación a las declaraciones que publicó.

Otras de las celebridades que comentaron la fotografía de Karol G fueron: Sebastián Caicedo, Melissa Martínez, Juan Pablo Llano, Rayan Castro, Jenn Muriel, Karina García, Alicia Machado, Nina Rodríguez, y Natalia Juarez, entre otras.

La cantante colombiana sabe muy bien que sus plataformas son masivas y cualquier mensaje que ponga en ellas tendrá una repercusión enorme, por lo que decidió alzarse finalmente contra los retoques de su portada para hacer valer su esencia sin importar las consecuencias.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó.