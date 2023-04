Karol G se despacha contra su portada en la revista ‘GQ’: “no me representa”

Karol G venía teniendo una racha interminable de éxitos con el lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito’ y todos los logros que este le ha otorgado, desde hacer historia en ser la primera artista latina en debutar en el número uno de Billboard con un álbum enteramente en español, hasta estrenar una de las canciones que representa uno de los sueños más anhelados por la paisa, cantar con su ídolo Shakira, como lo hacen en el sencillo TQG, que también se ubicó en los primeros lugares de lo más escuchado a nivel mundial.

La artista paisa ahora está calentando motores para su presentación en el festival Lollapalooza que se llevará a cabo en Chicago y en el que será uno de los artistas headliners, algo que tampoco había hecho ningún cantante latino, asunto que está siendo prioridad para la intérprete de Provenza, pues ella prometió tener un show que haga sentir orgullosos a todos los latinoamericanos.

Impactó en las redes con su naturalidad. - Foto: Instagram: @karolg

Sin embargo, entre tanta felicidad, se presentó una de las peores situaciones para ella en su carrera, que la colombiana ha mantenido firmemente bajo una premisa muy clara: enaltecer la belleza natural de las mujeres reales, aquellas que no necesitan tapar sus cuerpos ni modificarlos para encajar en cánones de belleza tóxicos y retrógrados que por años han limitado a las mujeres en su realidad.

No es sino ver los videoclips de videos como Pineapple, Provenza o Mientras me curo el cora para darse cuenta que Karol no le teme a la celulitis, a los cuerpos voluptuosos, a todos los tonos de piel que en conjunto hacen armonía y defiende el hecho de que la feminidad no está ceñida a una medida exacta ni a un molde que, pareciera, fuera producido en masa.

El suceso en cuestión es la nueva portada de la revista GQ, donde sale la paisa en una pose y con una expresión muy feroz usando un conjunto verde croma sosteniendo su cabellera escarlata y demostrando todo su poder en la industria de la música mundial. Sin embargo, en dicha imagen se notan a leguas los retoques digitales que le hicieron a la figura de la cantante, como pronunciar sus pómulos, disminuir sus cachetes, aumentar sus labios y adelgazar su cuerpo hasta crear una imagen totalmente irreal de Karol G.

Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

La portada y las imágenes que hacen parte del editorial ya se publicaron en la cuenta oficial de la revista en Instagram exaltando el éxito de la artista en los últimos meses: “La estrella colombiana de reguetón @karolg es una de las pocas mujeres que se han vuelto masivas y han florecido en un género que ha sido durante mucho tiempo un club de chicos. Está teniendo éxito en sus propios términos y, de repente, domina las listas de éxitos de todo el mundo. En 2022, se convirtió en la artista femenina latina con mayor recaudación en América del Norte, eclipsando tanto a JLo como a Shakira”, dice el mensaje de la portada en redes.

Sin embargo, por más elogios que la revista le haga a la colombiana, no se puede tapar el sol con un dedo y el hecho de publicar las imágenes, aun con la petición de no hacerlo por parte de la paisa, es un error que la misma Karol G puntualizó a través de un post donde hace valer su voz y deja claro que el resultado de esa sesión de fotos no la representa.

Karol G se presentó en el escenario del Calibash Latin Music Festival en Crypto.com Arena el 22 de enero de 2023 en Los Ángeles, California. - Foto: Getty Images

“No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la cantante en su perfil oficial de Instagram.

Karol G sabe muy bien que sus plataformas son masivas y cualquier mensaje que ponga en ellas tendrán una repercusión enorme, por lo que decidió alzarse contra los retoques de su portada para hacer valer su esencia sin importar las consecuencias. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, agrega la paisa.

Al término de este artículo, las publicaciones de la revista con la portada de Karol G ya se habían eliminado de su perfil de Instagram.