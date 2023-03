Karol G se doblegó ante Shakira y esta es la razón

Desde que se anunció que Karol G tendría una colaboración con Shakira en su último disco Mañana será bonito, millones de fanáticos de las dos cantantes alrededor del mundo se emocionaron a su máximo nivel , esperando un himno reguetón - pop que cumplió con todas las expectativas del caso, pues su ritmo, su letra y su video quedaron de inmediato en la memoria de millones de personas en el planeta entero.

TQG, la canción de las colombianas, se coló rápidamente en los primeros lugares de las listas más prestigiosas de la industria y su coreografía instó a miles de cibernautas a replicarla con videos que navegan entre lo profesional y lo cómico, posicionando cada vez más el poder femenino y el talento colombiano a nivel internacional.

Shakira y Karol G en el final de TQG. Foto: YouTube Karol G. - Foto: Foto: YouTube Karol G.

Con esta canción y su disco, Karol G de inmediato fue ubicada en un nivel muy similar al de la intérprete de Monotonía, quien lleva ya más de tres décadas sonando en todas las emisoras radiales y cuenta con un prestigio que le adjudica títulos como el de “diva pop”, que comparte con luminarias como Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, Lady Gaga, Kary Perry y sus dos grandes amigas: Beyoncé y Rihanna.

Para algunos la comparación es pertinente, pues las dos artistas son las cantantes colombianas más relevantes actualmente en la industria mundial, gracias a sus últimos lanzamientos y las plataformas que han visitado y visitarán próximamente, como shows de televisión de renombre en Estados Unidos y festivales musicales muy bien posicionados en el circuito musical.

El nuevo cambio de 'look' de Shakira en canción de 'TQG' con Karol G. - Foto: Captura de video canal oficial @KarolGMusic

Sin embargo, otros pegaron el grito en el cielo y dejaron claro que aunque la paisa esté en boca de todos y su álbum sea un viaje entre el reguetón, el pop, la electrónica y el reggae que puso a bailar a medio mundo, no le llega ni a los talones a todo el recorrido artístico de Shakira, quien ha lanzado más de 10 álbumes de estudio, 3 premios Grammy, 13 Latin Grammys, y otros tantos MTv VMAs, MTv Europe Music Awards, Billboard en sus versiones anglo y latino, AMAs, 40 Principales y más.

Ante la polémica ninguna de las artistas se había pronunciado hasta que Karol resolvió la incógnita de quién era la artista colombiana número uno actualmente a su paso por una entrevista en una emisora boricua, en el que no solo atacó de raíz dicho debate, sino que también mostró su admiración hacia quien ha sido uno de sus ídolos más grandes.

“Shakira es Shakira. Eso no importa… yo siento que ella es legendaria, viene de muchas generaciones donde ha representado muchísimo a la mujer, así que lo dejamos ahí, ¡ella es!”, dijo la paisa con muchas risas entre sus declaraciones y una convicción grande sobre qué ha significado la barranquillera para aquellas mujeres que después de ella llegaron a hacer parte e historia en la música.

Shakira y Karol G comparten adelanto de su nueva canción - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

Pero allí no quedó todo. Karol G también decidió revelar cuáles son sus canciones preferidas de Shakira, dejando claro que son varias, pues una es imposible elegirla. “¡Oh my god!, no, yo no creo que podría escoger una. Yo creo que Hips Don’t Lie, Ojos así… No, muchísimas… Yo creo que ella más que representar solo a la mujer, nos representa mucho más a los colombianos, fue como esa artista colombiana que rompió todas las barreras y obviamente un ejemplo a seguir para el resto”, declaró la paisa.

Varios cibernautas alabaron las palabras de Karol G por su humildad y su personalidad dicharachera y tierna, que tanto ha enamorado durante los 15 años que lleva incursionando en la música. “Karol representa lo que es la humanidad 😍”, “Que chévere cuando una artista habla bien de otra! Esa humildad es lo que las pone en la cima 👏”, “Tan hermosa ❤️”, “La humildad 👏 hecha mujer. No como J Balvin que se cree al nivel de los grandes”, “Escoger una canción de Shak que difícil 😍🔥”, “o tampoco podría escoger solo una como mi favorita de Shakira, son muchas!! 😍”, son algunos mensajes de los fans de la paisa.