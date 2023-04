Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebran especial fecha; varias famosas los felicitaron

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, sin duda alguna, eran una de las parejas más estables y queridas de la farándula nacional. No obstante, el año pasado confirmaron que decidieron separarse oficialmente, tras más de 12 años de noviazgo.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó la modelo en aquella oportunidad.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz anunciaron su separación el año pasado. - Foto: Instagram

Tras tomar esa difícil decisión, la vallecaucana y el actor siguen manteniendo una buena relación y constantemente comparten algunos espacios juntos, sobre todo los que tienen que ver con sus dos hijos.

La presentadora, por otro lado, ha estado muy activa durante los últimos meses en las redes sociales, donde comparte los mejores momentos que pasa con los menores. Además, este jueves aprovechó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a Matías.

“Felices seis años al hombrecito que despertó en mí todos los sentimientos genuinos del amor honesto y real. Vivo TAN orgullosa de ti, eres mi maestro mayor, el mejor hermano, el más protector, el más amoroso y empático. Eres como un masmelo, delicioso, dulce, tragable y espichable”, indicó inicialmente.

Su gran motivación son sus dos hijos. - Foto: Tomada de: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz le dedicó un sentido mensaje a su hijo mayor. - Foto: Cuenta de Instagram @carolinacruzosorio

Luego, agregó: “Hijo lindo, te amo con todas las fuerzas de mi alma y mi corazón. GRACIAS por ser inspiración. Gracias por cuidarme, por consentirme y darme tanto amor. DIOS te bendiga y te cuide siempre, llenándote de vida y salud infinita. No pido más. Sigue llenando mis días con tu magia y encanto maravilloso”.

Lincoln Palomeque tampoco dejó pasar por alto esta fecha tan especial y compartió una sentida publicación, en la que subió una imagen con el menor y le dedicó un pequeño discurso.

“Feliz cumpleaños, príncipe de mi vida, Mati, le pido a Dios que te bendiga y que me dé vida para cuidarte y guiarte siempre. ¡Te amo hijo!”, escribió el artista cucuteño en Instagram.

Lincoln Palomeque junto a sus hijos Salvador y Matías. - Foto: Instagram

La vallecaucana y el actor recibieron miles de mensajes en sus respectivas redes sociales. Además, varias celebridades de la farándula colombiana los felicitaron por ese hijo tan “maravilloso”.

Andrea Serna, Carolina Soto, Lorena Meritano y Diana Mendoza, entre otras, fueron algunas famosas que les escribieron para desearle un muy feliz cumpleaños al pequeño Matías.

Cabe enfatizar que Carolina Cruz ha manifestado en repetidas oportunidades que el tema de su separación con Lincoln Palomeque está completamente superado. Incluso, recientemente se le escapó que estaba saliendo con alguien.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque siguen teniendo una buena relación. - Foto: YouTube: Eva Rey/Instagram: Lincoln Palomeque

Carolina Cruz aseguró que su ruptura con el actor ya es tema superado. - Foto: Foto: Instagram Lincoln Palomeque

Carolina Cruz junto a su nuevo amor, según contó en primer lugar la Revista Vea. - Foto: Revista Vea

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada de Lincoln. No hace mucho hice el amor, hay alguien por ahí. Estoy contenta, pero todavía no se los voy a presentar [a mis hijos]”, indicó en una entrevista con Eva Rey, la cual logró picarle la lengua a la vallecaucana.

Pese a que quiso aclarar lo dicho en la charla con la periodista ibérica, los rumores sobre su romance con el piloto Jamil Farah aumentaron bastante en las redes sociales, luego de que los pillaron hace unos días besándose apasionadamente durante el Festival Estéreo Picnic.