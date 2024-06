“Miro hacia atrás, sonrío y digo gracias”: Luis Fonsi confiesa los momentos más difíciles de sus 25 años de carrera

Fonsi lo recuerda bien ahora, cuando celebra 25 años de carrera artística. Meses atrás del lanzamiento, la palabra ‘despacito’ amaneció pegada en su cabeza con tanta insistencia que creyó que a lo mejor se trataba de una melodía ya conocida de la que no recordaba su intérprete. Buscó en su banco de música, pero no la encontró.

“Ese día corrí al estudio de mi casa, tomé mi guitarra y comencé a grabar lo que me iba saliendo con esa sola palabra en mente. Quería asegurarme de no olvidarlo, porque sentí que había algo interesante en su simplicidad. Tuve el proyecto principal del coro todo antes de mi café de la mañana”, relata Fonsi, hoy de 45 años.

Y a su vida llegaron oportunidades que hoy lo emocionan: cantar para el papa Juan Pablo II, ser el telonero de Britney Spears o jurado de La voz en los inicios de su vida musical: “Me acuerdo cuando estaba jovencito y andaba con mi guitarra a todos lados, lleno de ilusión. Desde niño, mis padres entendieron que tenía muchas habilidades para la música. No era bueno en muchas cosas, pero la música lograba concentrarme, sacar lo mejor de mí, por eso siempre me impulsaron”, recuerda Fonsi.

Y cuando se lanzó definitivamente como artista, el puertorriqueño se recuerda a sí mismo con su primer disco bajo el brazo. “Me la pasaba tocando puertas, dándome a conocer. Yo no tengo un apellido conocido, no vengo de una banda famosa. En esto empecé desde abajo y con esfuerzo”, dice.

Entonces, con El viaje , Fonsi rinde homenaje a ese sacrificio y también a los lugares que han marcado su carrera: “Con este trabajo discográfico me desahogué como músico, me desahogué también como compositor y como cantante; pienso que son las melodías más bonitas que he escrito en toda mi carrera”.

Colombia como inspiración

Fonsi describe este nuevo ‘hijo musical’, el número once de su historia, como un trabajo con “canciones románticas, muy de cantautor” y dotado también con canciones de fiesta y de celebración. “Con colaboraciones soñadas, trabajé por primera vez en una grabación con un artista que admiro mucho, Carlos Vives, y por segunda vez con una de las voces que más me gustan de la música latina, que es Laura Pausini”.

Luego del estreno de El viaje, el cantautor sorprenderá a sus seguidores con su primera película. Una comedia romántica, Say a Little Prayer, en la que se estrena como actor en la gran pantalla. “No era algo que estuviera buscando, pero cuando el director me mandó el libreto me gustó y me identifiqué con el papel”, relata.