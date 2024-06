A punto de entregar la corona de Miss Universe, Camila Avella revela las críticas que le han hecho por ser reina y mamá

Y mientras para algunos su condición de madre de familia y reina de belleza despertaba admiración, Avella confesó que en otros casos su participación fue blanco de duras críticas: “Una de las candidatas me dijo: ‘Qué pesar dejar a tu hija Amelia sola, abandonada’. Yo no hacía caso y no entraba a defenderme porque no estaba en disposición de hacerlo (...) Recibí muchos comentarios pasivo-agresivos por parte de algunas personas, pero no me afectaban emocionalmente. Tengo muy claro lo buena madre y esposa que soy, y ese tipo de comentarios no me afectaban”, señaló la modelo en el programa Buen día, Colombia.