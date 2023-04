Daniel Arenas viajó a Colombia y se vio con persona que ama; habría visitado a Daniella Álvarez

Hoy día, famoso matutino de la cadena Telemundo, sorprendió la semana pasada al actor colombiano Daniel Arenas, quien actualmente es el presentador principal de este programa, y celebró al aire su cumpleaños número 44.

Adicionalmente, el artista fue centro de elogios y felicitaciones por parte de sus compañeros de set, los cuales lo llenaron de abrazos y cariños. Además, el bumangués vivió un emotivo momento después de que sus padres lo felicitaran en vivo.

Al presentador colombiano le celebraron su cumpleaños en el set de 'Hoy día' - Foto: Fotos tomadas de Instagram @danarenas y @hoydia - Montaje: SEMANA

“Gracias por esta sorpresa. Qué emoción verlos, los amo con toda mi alma. Ustedes no saben lo que significan para mí. Mis papás son los ángeles terrenales que me dio la vida. No solo me dieron la vida, sino que son mi vida, mis amigos y mis cómplices”, expresó el artista, con lágrimas en sus ojos.

El actor, de igual manera, reapareció este martes en las redes sociales y aseguró que estuvo un poco perdido debido a que viajó a Colombia, pues quería pasar esta especial fecha con sus seres queridos.

Mediante las historias de Instagram, el presentador manifestó que fue un fin de semana maravilloso junto a las personas que más ama. Asimismo, les agradeció a los fanáticos que se tomaron el tiempo de mandarle un mensaje de felicitación.

Daniel Arenas expuso lo feliz que fue durante su cumpleaños - Foto: Instagram @hoydia

El actor aseguró que viajó a Colombia este fin de semana - Foto: Instagram: @danarenas

“Hola, cómo estamos. Estoy de regreso por acá. Los que me conocen saben que en mi cumpleaños tomó la decisión de aprovechar a las personas con quien estoy y después respondo los mensaje”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Quería agradecerles de todo corazón por todas las muestras de cariño que me enviaron. Fue no solo un día, sino un fin de semana maravilloso en mi Colombia, rodeado de la gente que amo, con personas que aprecio muchísimo”.

Daniel Arenas también aprovechó el momento para expresar que tuvo la oportunidad de estar con una persona que quiere mucho y le agradeció por todo el amor que le dio durante estos días.

Arenas aseguró que estuvo con una persona que ama mucho - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Pese a que no la mencionó directamente, el actor habría pasado el fin de semana con Daniella Álvarez. Sin embargo, no reveló ningún detalle sobre este tema.

“También tuve encuentros maravillosos. Agradezco sobre todo a una de esas personas que estuvo conmigo todo el fin de semana por todo su amor y por todo su cariño, fue un cumpleaños muy feliz para mí, entonces le mando un gran beso”, concluyó el bumangués.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas (quien es muy recordado por su papel en Los Reyes), se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Incluso se llegó a pensar que se iban a casar.

El actor habría visitado a Daniella Álvarez durante los días que estuvo en el país - Foto: Instagram @danarenas

Daniella Álvarez no subió ningún contenido en sus redes sobre el cumpleaños del bumangués - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Daniel Arenas y Daniella Álvarez han estado separados desde que el actor se fue a vivir a EE. UU. - Foto: Instagram @danarenas

No obstante, las especulaciones sobre una posible ruptura entre el actor y la modelo han aumentado debido a que han estado muy distantes en las redes sociales durante las últimos semanas, sobre todo desde que el artista se mudó a Estados Unidos.

Cabe enfatizar que el presentador de Hoy día no han mencionado a la barranquillera en sus últimas dedicatorias, mientras que la exreina no subió nada en sus redes sociales con respecto al cumpleaños del actor. Este tipo de cosas han dejado ver lo separados que han estado últimamente.