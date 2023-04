Elianis Garrido se destapó y aclaró si su matrimonio se acabó: “Una decisión que tomé”

Elianis Garrido se convirtió en una de las presentadoras de la televisión colombiana más comentadas en redes sociales, debido a distintas situaciones que protagonizó en los últimos años. La exprotagonista de Nuestra Tele 2012 llamó la atención con cambios que hizo en su vida personal y laboral, ubicándose como uno de los rostros del programa Lo sé todo.

Elianis Garrido cumplió varios años de estar en el programa de entretenimiento. - Foto: Instagram @losetodocol

En medio del reconocimiento que ganó por su profesionalismo y su talento para conducir programas de entretenimiento, las miradas de los curiosos se posaron en las pasadas cirugías que se realizó la barranquillera por distintos temas en su nariz, además de la relación que construyó con Álvaro Navarro, con quien llegó al altar de una forma inesperada.

Elianis Garrido saltó al mundo de la fama tras su paso por 'Protagonistas de Nuestra Tele'. - Foto: Instagram @elianisgarrido

Recientemente, Elianis Garrido llamó la atención de los curiosos en las plataformas digitales con un sorpresivo tuit que hizo en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó a la vista una opinión que tenía con Mafe Romero, su compañera y amiga de Lo sé todo. Estas palabras hacían referencia a un mensaje que dejó el mexicano Jorge Lozano, donde apuntaba que no había “nada más peligroso que dos amigas que dejaron de creer en el amor”.

Nada más peligroso que dos amigas que dejaron de creer en el amor. — Jorge Lozano H. (@jorgelozanoh) March 31, 2023

Elianis Garrido muestra foto de su pasado y aseguran que ha cambiado mucho - Foto: Cuenta de Instagram @elianisgarrido

Las presentadoras del formato de entretenimiento respondieron: “Zizomos jaja”, compartiendo una fotografía en la que posaban juntas y levantaban sus dedos haciendo un dos. Con este post dieron a entender que las dos eran esas amigas, dejando en el aire si la barranquillera había terminado con su esposo.

Las dos presentadoras publicaron una imagen que habrían borrado después. - Foto: Twitter @elianisgarrido

No obstante, aunque la celebridad aclaró que todo estaba bien en su vínculo amoroso, la atención de más de uno se trasladó a Instagram, donde Elianis Garrido subió un video en el que quiso hacer énfasis en este tema y romper el silencio respecto a su matrimonio. La bailarina se sinceró y le puso fin a las especulaciones, señalando si era verdad o no que se había separado.

Elianis y Mafe bailando TQG. Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido.

Las presentadoras son grandes amigas. Foto: Instagram @losetodo. - Foto: Foto: Instagram @losetodo.

En el clip que compartió la exprotagonista se pudo detallar que seguía casada con Álvaro Navarro y todo se trataba de chismes que surgieron en redes sociales, ya que, a pesar de que no muestra mayor cosa de su matrimonio, sí disfruta plenamente de la historia de amor en privado.

Elianis es barranquillera y lo muestra con orgullo. Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido.

“Voy a sacarlos de una duda, de una angustia que tienen. Me preguntan que si yo me divorcié o me separé. Yo no me he divorciado. Que no muestre mi relación por aquí fue una decisión que tomé antes de casarme, desde mi relación anterior dije que no volvía a pasar. Tengo mis motivos personales y uno es que yo trabajo del otro lado de la pantalla, en un programa de chismes y farándula, yo monetizo mucho contenido, pero no me interesa monetizar mi vida privada. Estamos bien”, comentó al inicio del post, donde aseguró que estaba completamente feliz y tranquila con su esposo.

Garrido lucha contra los prejuicios hacia las mujeres. Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido.

De igual forma, Garrido enfatizó en el tema de Mafe Romero y las bromas que se solían hacer, teniendo en cuenta que conocían a la perfección el mundo de la farándula y la información que surgía sobre la vida de los famosos. Allí puntualizó en que ella es poco de abrir las puertas de su corazón, guardándose las cosas especiales.

Garrido dejó muy claro que sigue casada y disfrutando de su relación - Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @elianisgarrido.

“Lo que pasa es que, a veces, con Mafe, nos ponemos a tuitear cosas. Si ustedes me siguen en Twitter, ustedes no van a saber nada, porque a veces tuiteo cosas de hace tiempo, pues yo escribo mucho, escribo poesía y a veces la comparto. Pasa algo muy chistoso, muchas personas se enojan con los creadores de contenido porque hablan mucho de su vida privada, los critican y los señalan. Pero también se enojan con aquellas figuras que no hablan de eso, porque se sienten con el derecho de estar señalando. Yo trabajo en un programa de chismes, yo sé cómo funciona esto. Los que me siguen de verdad saben que yo casi ni mi familia, fecha de cumpleaños o algo especial”, agregó con una sonrisa.