Elianis Garrido se destapó sobre fuerte susto que vivió en programa: “Miércoles, me voy a infartar”

Elianis Garrido se ubicó como una de las grandes presentadoras de televisión, debido a la amplia trayectoria que construyó desde su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2012. La barranquillera logró conquistar con su personalidad y su estilo, al punto que se convirtió en uno de los rostros de Lo sé todo.

Garrido conquistó con su belleza y personalidad en la televisión - Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @elianisgarrido.

Sin embargo, días atrás, la colombiana quedó como protagonista de distintas noticias en las plataformas digitales y los medios nacionales, a raíz de una inesperada situación que atravesó en pleno programa en vivo. La también actriz sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladada a un centro médico de Bogotá, donde fue atendida por médicos y especialistas.

Así fue el susto que vivió Elianis Garrido al aire - Foto: Lo sé todo (Canal Uno)

Recientemente, tras lo ocurrido al aire, Elianis Garrido regresó al set de grabación, donde aprovechó para contar un poco de su experiencia y sincerarse sobre el fuerte susto que vivió. La barranquillera aseguró que sintió síntomas que la incomodaron, por lo que comenzó a llenarse e temor y angustia.

“Sentí una taquicardia, estaba emparamada en sudor. Yo nunca he tenido episodios asmáticos, entonces yo no sé cómo se siente. Desde mi ignorancia, obvio tuve mucho miedo, mucho pánico, porque tuve una situación en el mes de noviembre, ustedes saben, y pensé que se me estaba repitiendo. Entonces me dije: ‘Miércoles, me voy a infartar’”, dijo en el programa del 21 de marzo de 2023.

Ante lo mencionado, la actriz afirmó que jamás en su vida molestaría o fingiría algo con respecto a la salud, puesto que no veía necesario jugar con un tema tan delicado como este. La colombiana aclaró que nada fue actuado ni montado para generar rating.

“Jamás en mi vida me atrevería a jugar con mi salud porque respeto, valoro y amo la vida. No fue actuado, no fue montado, ante los ojos de Dios…no lo necesito”, afirmó.

Elianis Garrido habló del momento angustiante que atravesó en Lo sé todo. - Foto: Instagram @elianisgarrido

“De hecho, yo me salgo de la cámara para eso, porque yo pensé que me iba a dar un ataque de tos y quise hacerme afuerita a toser…era lo que yo iba a hacer. Cuando yo me voy a levantar de la silla sentí como cuando te metes a la piscina y te arde porque se entra el agua hasta acá (señala la nariz), fue como si me bajaran un suiche y vi todo negro. Realmente mi cuerpo no me respondió y, cuando me voy a levantar, por eso se me dobla el tobillo”, agregó, relatando cómo pasó todo en el set aquel día.

Por último, Elianis Garrido afirmó que sí perdió el conocimiento y se hizo ideas de qué podría estarle pasando, pues vio a sus compañeros y amigos angustiados por el desmayo que sufrió.

“Sí perdí el conocimiento. Se me cerró la tráquea, empecé a toser, no podía respirar…pierdo el conocimiento y cuando regreso, veo el caos y me asusto mucho. Nunca me ha dado un ataque de asma, entonces lo que yo pienso es: ‘me voy a infartar’”, concluyó.

De igual forma, horas después de lo ocurrido, mediante su cuenta personal en Instagram, la ex Protagonista de Nuestra Tele reapareció el pasado viernes y les envió un mensaje de tranquilidad a sus fanáticos, agradeciéndoles por estar pendientes de ella. Igualmente, les contó cómo se encontraba después de este imprevisto.

“A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí: gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor”, manifestó en primera instancia.

Luego, añadió: “Ya estoy en casa. Gracias a mi equipo de trabajo por su reacción inmediata, porque si no hubieran actuado rápido, otra sería la historia. ¡Dios los bendiga! Dios me les multiplique en salud”.

La presentadora, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que le diagnosticaron bronquitis y señaló que lastimosamente todo esto se produjo por no cuidarse de buena forma una gripe que tenía.

“A veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos comunes como una gripa, que pueden empeorar y volverse en bronquitis o en algo peor. Tendré unos días de reposo para que mi bronquitis mejore y todo lo que he acarreado pueda ser superado sin problema”, precisó Garrido en aquel entonces.