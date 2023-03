Video | Así se desplomó Elianis Garrido al aire; cámara captó el angustiante momento: “Estaba ahogándose”

Elianis Garrido se ha convertido de a poco en una reconocida presentadora de Colombia y muchos televidentes le han tomado cariño.

Este jueves 16 de marzo, la barranquillera preocupó a sus compañeros de set después de que se desmayara al aire mientras grababa el programa Lo sé todo (Canal Uno), que tuvo que ser suspendido unos minutos ante esta emergencia.

La barranquillera se desplomó en pleno programa. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido

“Vamos a comerciales. Tuvimos una emergencia de última hora”, fueron las primeras declaraciones de Ariel Osorio, conductor principal del espacio televisivo, quien quedó completamente impactado con la situación.

Tras regresar del corte publicitario, el presentador explicó qué fue lo que sucedió y mostró una grabación del momento exacto en el que se desplomó su compañera. Además, aseguró que el hecho no pasó mayores.

En el video, que fue captado por una cámara de seguridad y se hizo viral en las redes sociales, se puede observar cómo Elianis Garrido cayó al suelo al intentar salirse del plano, pues había empezado a toser bastante.

Elianis Garrido fue socorrida por sus compañeros de set. - Foto: Lo sé todo (Canal Uno)

Así fue el susto que vivió Elianis Garrido al aire. - Foto: Lo sé todo (Canal Uno)

Mafe Romero, otra de las integrantes del programa de chismes, tampoco dejó pasar por alto este episodio y manifestó que fue demasiado angustiante ver a su compañera de set en el piso ahogándose.

“Qué susto, hermana. Qué susto. Yo vi que estaba ahogándose, tenía el pecho rojo, hinchado, y el color le cambió. Se estaba broncoaspirando. Estábamos al aire, no esperamos ese tipo de situaciones”, indicó inicialmente.

Luego, concluyó: “Uno queda que no sabe qué hacer. Gracias a Dios llegaron los paramédicos y ya está bien. Se la llevaron para la clínica y le están haciendo los respectivos exámenes. Creo que tiene bronquitis”.

Mafe Romero relató qué le pasó a su compañera. - Foto: Instagram: Mafe Romero

El programa tuvo que ser suspendido por un momento. - Foto: Cortesía: Canal 1

Elianis Garrido habló de su desmayo

Mediante su cuenta personal en Instagram, la exprotagonista de novela les envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, agradeciéndoles por estar pendientes de ella. Igualmente, les contó cómo está evolucionando su salud después de dicho imprevisto.

“A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí: gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor”, manifestó en primera instancia.

Elianis Garrido estará alejada de las cámaras por un tiempo. - Foto: Instagram @elianisgarrido

Posteriormente, agregó: “Nunca jugaría con mi salud y JAMÁS haría un show con algo como lo que paso hoy, por una razón de peso: el respeto y el amor que les tengo a mi Madre y Abuela. No permitiría que ellas sufrieran y se preocuparan por mi culpa”.

La presentadora señaló finalmente que debe estar unos días en reposo (no especificó cuantos), razón por la cual no estará por un tiempo en el espacio televisivo, al que le agradeció todo el apoyo que le brindaron.

“Tendré unos días de reposo y cuidados para que mi bronquitis mejore. Ya estoy en casa. Gracias a mi equipo de trabajo por su reacción inmediata, porque si no hubieran actuado rápido, otra sería la historia”, sentenció Garrido en Instagram.

Elianis Garrido les agradece a sus seguidores por estar pendientes luego de sufrir un desmayo. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@elianisgarrido

Elianis Garrido señaló que fue incapacitada. - Foto: Instagram @elianisgarrido

Elianis Garrido ya venía sintiéndose mal. - Foto: Youtube Canal Uno

Cabe mencionar que la modelo barranquillera ya había manifestado en días anteriores que no se sentía bien. Incluso, publicó en Twitter varios mensajes en los que mostró que su salud no era la mejor.

“Una gripa que no tiene nombre me tiene golpeada. Pero aquí vamos Lunes, a ver que nos trae esta semana. ¡Hoy no estoy al 100 %, pero pronto se me quita!”, escribió la presentadora.