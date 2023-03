Elianis Garrido se refirió a su desmayo en pleno set: “Nunca jugaría con mi salud y jamás haría un show con algo como lo que pasó”

El jueves 16 de marzo, los televidentes y fieles seguidores del programa de entretenimiento Lo sé Todo se llevaron una sorpresa poco grata, luego de que la presentadora Elianis Garrido sufriera un desmayo en vivo, en medio de la transmisión del programa.

Por medio de su cuenta personal en Instagram, la presentadora y exprotagonista de Novela le envió un mensaje a sus seguidores, agradeciéndoles por estar pendientes de ella y de cómo está evolucionando su salud después de dicho imprevisto.

En sus historias, Elianis compartió una foto en donde se puede apreciar que está descansando en compañía de su gato y junto a una bebida caliente. En la foto, ella le dejó un mensaje escrito a sus seguidores, dándoles un parte de tranquilidad referente a su salud.

Asimismo aseguró que no ha podido leer muchos mensajes; sin embargo, espera ponerse al día cuando se sienta mejor.

“A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí: gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor.

El programa dio a conocer que la presentadora está bien. - Foto: @losetodocol

Y agregó que nunca ha pasado por su cabeza hacer algún tipo de show como estos, razón por la que da a entender que algunos pudieron haber manifestado que se trataba de algo planeado por la presentadora: “Jamás, nunca jugaría con mi salud y JAMÁS haría un show o mentiría con algo como lo que paso hoy, por una razón de peso: el respeto y el amor que les tengo a mi Madre y Abuela. No permitiría que ellas sufrieran o se preocuparan por mi culpa”.

Elianis Garrido es una de las presentadoras de "Lo sé todo", esta tarde preocupó luego de desmayarse en vivo. - Foto: Youtube Canal Uno

La mujer contó que ya estaba en casa recuperándose y aprovecho para agradecer a sus compañeros de trabajo por actuar con prontitud; a su vez, envió un mensaje especial a los médicos y enfermeras que la atendieron en su momento.

“Ya estoy en casa. Gracias a mi equipo de trabajo por su reacción inmediata, gracias de verdad porque si no hubieran actuado rápido otra sería la historia, Gracias a los doctores y enfermeras que me atendieron hoy. Por su ayuda, Dios le bendiga”, dijo.

Elianis Garrido es presentadora del programa de entretenimiento 'Losé Todo'. - Foto: Instagram @elianisgarrido

La presentadora aprovechó para hablar un poco de su diagnóstico y del hecho de que a veces se priorizan ciertas situaciones por encima de las que realmente son importantes, como la salud: “Lastimosamente a veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos son comunes como una “gripa” que pueden empeorar y volverse bronquitis o algo peor”.

Para finalizar, la mujer aseguró que debe estar unos días en reposo (no especificó cuantos), razón por la que no estará en la emisión del programa por un tiempo. Además, agradeció a Dios y le envió mucha salud a los seguidores que han estado pendientes de su evolución.

“Tendré unos días de reposo y cuidados para que mi bronquitis mejore y todo lo que ha acarreado pueda ser superado sin problema”, dijo, y agregó: “Dios es bueno, gracias por sus mensajes, Dios les multipliqué en salud, Ely.

Elianis Garrido le agradece a sus seguidores por estar pendientes luego de sufrir un desmayo. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@elianisgarrido

Críticas a Ariel Osorio por su reacción al desmayo de Elianis Garrido: “Estuvo peor que Carolina Cruz”

En medio del desmayo que sufrió la presentadora en pleno programa, las críticas no se hicieron esperar varios usuarios en las redes sociales le cayeron a Ariel Osorio, también presentador del programa y lo compararon con Carolina Cruz. Esto por cuenta de que no vieron una rápida reacción por parte del colega de Elianis.

Todos los presentes en el set vieron cuando Elianis se salió del plano y en ese instante fue cuando su compañero al verla tirada en el piso envió a una pausa comercial. Después varios miembros de la producción salieron corriendo a socorrer a Elianis, pero Ariel estaba sorprendido por lo que estaba sucediendo.

Varios de los seguidores de Ariel le reclamaron por no actuar rápido y fue ahí cuando vino la comparación con Carolina Cruz, presentadora del programa “Día a Día”, quien el año pasado se quedó anonadada luego de que una de sus invitadas tuviera un percance de salud en vivo y ella no supiera cómo reaccionar.