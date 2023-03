“Hay palabras hirientes”: Elianis Garrido le respondió a Carolina Cruz por polémica de prótesis en sus senos

La famosa modelo y empresaria Carolina Cruz está dando de qué hablar en las redes sociales debido a unas declaraciones dadas en el programa matutino Día a Día, del canal Caracol, quien ha construido una gran trayectoria en la televisión colombiana como presentadora, durante la emisión del miércoles 8 de marzo.

Uno de los temas que quiso abordar la producción fue la realización de un especial sobre la explantación mamaria y para ello contaron con la presencia de invitados como un médico experto; la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, y la creadora de contenidos, Tuti Vargas, estas últimas pacientes recientemente de este tipo de procedimientos.

Carolina Cruz y Alejandra Giraldo abrieron un debate sobre la explantación. - Foto: Instagram

En un video difundido en la plataforma de videos TikTok y en otras redes sociales se logró escuchar que la presentadora dijo: “No se puede satanizar que sean solamente los implantes de los senos. Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina, completamente”.

Pese a que enfatizó que cada quien es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo, Cruz aprovechó el debate para dar su opinión y aseguró que no está de acuerdo en que muchas mujeres decidan quitarse las prótesis por moda.

“Lo que me parece que no es llevadero ni es correcto, es que todas las mujeres (...) Y es que fulanito habló en las redes sociales y ahora se volvió una moda, entonces todas empezaron a sacar citas médicas para quitárselas”, añadió.

BOGOTA, COLOMBIA - MARCH 20: Carolina Cruz poses for a photo during TV y Novelas Awards (TV and Soap Opera Awards) on March 20, 2010 in Bogota, Colombia. (Photo Leonardo Sanchez/Latin Content/Getty Images) - Foto: LatinContent via Getty Images

La polémica que tiene en el ojo del huracán a la caleña empezó cuando en el fragmento del video se escuchó que las que se hacían este procedimiento parecían hombres cuando se sacaban los implantes, aunque es solo una parte de la conversación y no está completa.

“Creen que la depresión se debe a lo que tengo en el cuerpo. Entonces, me sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida y sigo con depresión, entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales porque cada caso es diferente”, fueron las palabras que detonaron los comentarios y las reacciones en redes sociales.

Lo que pasa cuando en vez de leerlos, usas los libros de porta cuchillos. #8MarchWomensDay #CarolinaCruz pic.twitter.com/UOJagzGvHS — ░D░A░H░O░ 🥑🕊️ (@deniseadriana_h) March 9, 2023

Después que se armara toda la polémica en las redes sociales, la presentadora Elianis Garrido del programa Lo Sé Todo, del canal Uno, dio a conocer su opinión sobre este procedimiento y contó su experiencia sobre la mastopexia de reducción de busto a la que fue sometida. El tema también fue debatido por sus compañeros de set del magacín.

“Vi algo en redes sociales y quedé con escalofríos (...) Siento que sí se está descontextualizando algo porque hay palabras hirientes con la comparación de que si una mujer queda plana como un hombre. Les voy a decir algo, yo tengo prótesis y tengo cicatrices que muchos pueden decir: ‘son horribles’”, declaró inicialmente la también modelo para dar paso a contar su experiencia personal durante el programa del canal Uno.

Elianis Garrido es presentadora del programa de entretenimiento 'Losé Todo'. - Foto: Instagram @elianisgarrido

“Tengo una T, una mastopexia de reducción que fue una decisión mía porque a los 20 años fui responsable, que en medio de la moda, me dejé llevar por la ‘masa’ (personas) porque yo era plana (...) Yo en ese momento no me sentía guapa; me puse unos senos gigantes y luego me arrepentí. Tuve un problema de salud muy serio por el cual estuve internada, drenajes dolorosos, e incluso, perdí parte de mi glándula mamaria”, dijo la presentadora.

A su vez, manifestó que, aunque inicialmente fue difícil para ella el verse con cicatrices, las ha aprendido a amar y aceptarse tal cual es: “Tuve una masa que afortunadamente no fue cancerígena, pero la reducción fue una consecuencia de una decisión que tome y que también, he aprendido a aceptar mis cicatrices (...) Si el día de mañana me toca explantarme, lo voy hacer porque mi salud está por encima de cualquier cicatriz (...) Más allá de las marcas está la tristeza y todas las cosas adversas que vive una persona y atraviesa la familia... Quizá sus palabras sonaron agresivas, pero tenemos que aprender a reconocer que en medio de nuestra humanidad, estamos cometiendo errores al hablar como en nuestro diario, olvidando las cámaras. Estas cosas pasan”.