“Quedó como un hombre”: Carolina Cruz crítica a mujeres que toman drástica decisión; Alejandra Giraldo le respondió

Día a día, sin duda alguna, es una de las producciones más icónicas de Caracol Televisión, y a lo largo de los años se ha consolidado como el programa de variedades más querido de los colombianos, liderando el rating nacional en las mañanas.

No obstante, los directivos del canal señalaron hace unas semanas que el matutino necesitaba un nuevo aire, por lo cual decidieron cambiarle el director general. Asimismo, se modificaron algunas secciones y las temáticas, pues hablarán diariamente de algún tema de salud física o mental.

'Día a día' a tenido algunos cambios en su imagen y en su formato - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Esta semana, de igual manera, la producción realizó un especial sobre la explantación mamaria, el cual tuvo como invitados a un médico experto, la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, y la creadora de contenidos, Tuti Vargas, estas últimas se sometieron a este procedimiento hace poco.

Pese a que enfatizó que cada quien es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo, Carolina Cruz aprovechó el debate para dar su opinión y aseguró que no está de acuerdo que muchas mujeres decidan quitarse las prótesis por moda. Además, recalcó que no se puede satanizar tener implantes.

“Lo que no me parece es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales, empezó a hablar de este tema, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas para quitarselas. No hay que satanizar el tema”, indicó inicialmente.

La exreina entregó una polémica opinión - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

Carolina Cruz señaló que ese procedimiento se ha vuelto una moda - Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

Luego, agregó: “Creen que la depresión se debe a lo que tengo en el cuerpo. Entonces, me sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida. Ahí es donde digo que toca manejar el tema con responsabilidad”.

Tras estas declaraciones, la periodista de Noticias Caracol refutó la premisa de la vallecaucana y manifestó que no considera que la explantación en Colombia sea una tendencia o una moda, pues aclaró que esa intervención es bastante compleja.

“Yo creo que no es solamente una ola de moda, creo que no se puede catalogar así porque nadie se va someter a un quirófano. Soportar una anestesia es la sensación más incómoda de la vida. Creo que caer y calificar en que la explantación se volvió una moda de verdad es volver muy leve el tema, muy superficial”, sentenció Giraldo.

Lo que pasa cuando en vez de leerlos, usas los libros de porta cuchillos. #8MarchWomensDay #CarolinaCruz pic.twitter.com/UOJagzGvHS — ░D░A░H░O░ 🥑🕊️ (@deniseadriana_h) March 9, 2023

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo?

La reconocida periodista volvió este lunes a Noticias Caracol y estuvo nuevamente en la primera emisión del informativo luego de estar más de tres semanas alejada de la cámaras.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la presentadora se desahogó y contó por qué decidió quitarse la prótesis mamarias. Asimismo, confirmó que tiene el síndrome de Sjögren.

“¿Por qué me las quité? Porque hace tres años fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren. Hace seis años comencé con unos síntomas que no tenían explicación, que eran muy extraños”, puntualizó

La periodista se retiró los implantes mamarios - Foto: Instagram @alegiraldop

Alejandra Giraldo recalcó que fue su reumatóloga quien le aconsejó quitarse las prótesis, ya que con el pasar del tiempo la sintomatología comenzó aumentar, al punto, que cada vez más sufría ciertas dolencias que no le permitían llevar una vida normal.

“Por las noches me despertaba ahogada y bañada en sudor, y tenía un cansancio loco. Yo no les prestaba tanta atención, porque eran síntomas aislados, pero el campanazo fue una vez que tuve un microsueño en un semáforo. Ahí fue que dije: ‘Tengo que hacer algo’. Yo tomo pastillas todos los días”, agregó.

Alejandra Giraldo confirmó que tiene el síndrome de Sjögren - Foto: Instagram: Alejandra Giraldo

Alejandra Giraldo regresó a 'Noticias Caracol' - Foto: Instagram: @alegiraldop

Finalmente, concluyó: “Me mediqué y me mejoró muchísimo el tema del cansancio. Había síntomas que iban y venían. Se me empezó a caer el pelo, tenía unas alergias rarísimas que me quería arrancar la piel. De ahí se deriva la decisión de explantarme”.

La reconocida periodista colombiana afirmó que todavía continúa en proceso de recuperación y que está manejando con los médicos todo lo relacionado con el síndrome de Sjögren.