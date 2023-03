Presentadora de Caracol contó calvario que vivió; terminó en el quirófano: “Se me caía el pelo”

Alejandra Giraldo, reconocida presentadora colombiana, preocupó hace unas semanas a todos sus seguidores debido a que compartió una fotografía desde un centro médico, donde citó al papa Francisco y pidió que oraran mucho por ella.

“¡Prontito nos vemos! Como dice el papa: recen por mí. Un bonito domingo”, fue el mensaje que escribió la periodista para acompañar la postal, la cual se hizo viral en las diferentes redes sociales.

Alejandra Giraldo apareció desde el hospital - Foto: Instagram Alejandra Giraldo

Tras varios días alejada de las cámaras, la reconocida periodista volvió este lunes a Noticias Caracol y estuvo nuevamente en la primera emisión del informativo. Asimismo, les agradeció a todas las personas que estuvieron pendiente de ella.

El regreso de la comunicadora antioqueña al noticiero generó todo tipo de reacciones en las redes sociales y varios de sus colegas le desearon mucha suerte en esta nueva etapa.

“Es un gusto volver a este sofá, saludarlos y acompañarlos en este despertar. Aquí vamos poniéndonos a tono con lo que comienza en esta semana informativa”, expresó Giraldo, visiblemente emocionada.

La periodista, de igual manera, utilizó su cuenta personal de Instagram para desahogarse y contar por qué decidió operarse y quitarse la prótesis mamarias. Asimismo, confirma que tiene el síndrome de Sjögren.

Alejandra Giraldo regresó a Noticias Caracol - Foto: Noticias Caracol

La presentadora fue operada recientemente - Foto: Instagram: @alegiraldop

“¿Por qué me las quité? Porque hace tres años fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren. Hace seis años comencé con unos síntomas que no tenían explicación, que eran muy extraños”, indicó inicialmente.

Pese a que se sentía cómoda con los implantes, la presentadora de Caracol Televisión puntualizó que con el pasar del tiempo la sintomatología comenzó aumentar, al punto, que cada vez más sufría ciertas dolencias que no le permitían llevar una vida normal.

“Por las noches me despertaba ahogada y bañada en sudor, y tenía un cansancio loco. Yo no les prestaba tanta atención, porque eran síntomas aislados, pero el campanazo fue una vez que tuve un microsueño en un semáforo. Ahí fue que dije: ‘Tengo que hacer algo’. Yo tomo pastillas todos los días”, agregó.

Alejandra Giraldo aseguró que los síntomas aumentaron - Foto: Instagram @alegiraldop

Giraldo afirmó que fue su reumatóloga quien le aconsejó quitarse las prótesis - Foto: Instagram @alegiraldop

Luego, precisó: “Me mediqué y me mejoró muchísimo el tema del cansancio. Había síntomas que iban y venían. Se me empezó a caer el pelo, tenía unas alergias rarísimas que me quería arrancar la piel. De ahí se deriva la decisión de explantarme”.

Alejandra Giraldo recalcó finalmente que fue su reumatóloga quien le aconsejó quitarse las prótesis, puesto que estos le estaban incrementando los síntomas dentro de su organizmo.

“No estoy diciendo que no se las pongan [las prótesis] o que es horrible, no. Todos los cuerpos son diferentes, las personas son diferentes, pero las decisiones son personales. Ni yo ni nadie tiene por qué juzgar u opinar sobre si alguien se quiere hacer una cirugía”, concluyó.

Esa fue la razón por la que la presentadora no estuvo en el Noticiero durante un tiempo - Foto: Instagram @alegiraldop

¿Qué es el síndrome de Sjögren?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el síndrome de Sjögren ataca las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. Además, indicó que suele ocurrir junto con otros trastornos, como la artritis reumatoide y el lupus.

“Es posible que tenga sequedad en otros órganos que necesitan humedad, como la nariz, la garganta y la piel. El síndrome también puede afectar otras partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, pulmones, riñones, vasos sanguíneos, órganos digestivos y los nervios”, enfatizó.

Además, explicó: “El tratamiento se centra en aliviar los síntomas. Puede ser diferente para cada persona dependiendo de la parte del cuerpo afectada. Puede incluir lágrimas artificiales para los ojos y chupar caramelos sin azúcar o tomar agua a menudo para la boca seca. Los medicamentos pueden ayudar con síntomas severos”.

Este síndrome ataca las glándulas que producen las lágrimas - Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta enfermad se les manifiesta a varias mujeres después de los 40 años - Foto: Getty Images

La entidad sanitaria, adicionalmente, señaló que la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad son mujeres a quienes, por lo general, se les manifiesta después de los 40 años de edad.