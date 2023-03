Diego Guauque se refirió a los primeros efectos de la quimioterapia: “Decidí coger el toro por los cachos y cambiar de ‘look’”

El reconocido periodista del programa Séptimo día, Diego Guauque, estuvo muy activo en redes sociales informando a sus seguidores acerca de su estado de salud, por lo que compartió en Instagram cómo ha sido todo el proceso antes, durante y 15 días después de su primera sesión de quimioterapia, la cual duró cerca de cinco horas.

En este mismo sentido, en la tarde de este miércoles 1 de marzo el comunicador sorprendió a sus fieles seguidores de la red social cuando mostró su cambio de look a raíz de los efectos secundarios que trae consigo la quimioterapia.

El reportero confesó que estos días no han sido nada fáciles - Foto: Instagram: Diego Guauque

“Quince días después de mi primera quimio se me empezó a caer el pelo. Lo noté fácilmente en la ducha y cuando me peinaba. De un momento a otro, comencé a acumular unos parches en la cabeza imposibles de disimular”, señala el texto publicado por el periodista.

Sin embargo, la reacción que ha tenido frente al reconocimiento de esta dura situación de salud por la que está atravesando es de admirar, ya que desde el principio ha publicado sus actualizaciones con un pensamiento y enfoque positivo para contrarrestar la enfermedad.

“Por eso hoy decidí coger el toro por los cachos y cambiar de look. “Vamos a tomar medidas más severas”, le dije a mi peluquero”, comentó Diego en su post.

Ahora bien, luego de esto continuó narrando cómo fue el proceso en la peluquería hasta quedar totalmente calvo; algo a lo que pensó no hacer tan pronto.

“Empezó con la 2, sin embargo, los parches... Lo intentó con la 1, prosiguió con la 0.5, pero las manchas blancas no desaparecían. Además, mi pelo continuaba frágil y débil ante el más ligero toque del estilista”, dice en su texto.

“Tocó con la patillera, hermano”, me dijo con resignación. “Hágale, pues, papá, sin miedo”, le respondí con decisión, pero, no lo niego, con un asomo de tristeza”, confesó el periodista de Caracol Televisión.

“Y así quedé. Algunas veces estuve con el pelo muy bajito, pero nunca así: calvo, recalvo, jajaja”, expresó Diego Guauque, quien con muy buena actitud se mantuvo positivo frente a estos cambios.

Diego Guauque utiliza las redes sociales para dar actualizaciones de su estado de salud. - Foto: @diego_reportero

“Lo positivo es que es un problema menos, una liberación, porque la diaria caída del pelo se me empezaba a convertir en un problemita aburridor”, indicó el periodista.

Por último, Diego Guauque cerró su publicación enviando un mensaje de ánimo y motivación a sus seguidores. “Tómenle del pelo a esta foto y continúen sonriéndole a la vida por las cosas pequeñas que tenemos y que solamente valoramos cuando se marchan”, concluyó.

El consejo que siguió: “No se calvee todavía, de pronto ni se le cae el cabello”

En las últimas semanas, el país se conmovió al conocer la sorpresiva y complicada situación de salud que el reconocido periodista de Séptimo día, Diego Guauque, atraviesa desde hace un tiempo.

Se trata de un sarcoma, que le generó un cáncer en el abdomen, en la parte derecha, y según lo contó en Vicky en SEMANA, “el sarcoma está pegado como a tres órganos más, como un pulpo. Y (los médicos) dijeron, ‘no lo podemos sacar así de fácil porque podemos hacerte daño en otros órganos’”.

El periodista ha mantenido a sus seguidores al tanto de lo que pasa con su proceso médico. Este jueves, 23 de febrero, sobre el mediodía, compartió un corto video en su cuenta de Instagram, en donde ya suma 175.000 seguidores, en el que se le vio de mejor semblante y más animado.

Diego Guauque inició su quimioterapia hace 15 días. - Foto: Instagram: Diego Guauque

En el clip, el comunicador expresó que “todos los días salgo a caminar, soy un bendecido porque tengo esta cancha de fútbol a mi disposición para cuando yo quiera hacerlo; salgo a caminar, cada vez lo hago más rápido, camino más rápido, ya llevo como 5 vueltas y estoy miren... fresco como una lechuga, me fatigo menos”.

El reportero de Caracol había expresado en ese momento que estaba muy contento, debido a que no se le había caído el pelo, como suele ocurrir con los tratamientos para combatir el cáncer: “un amigo del Chicó Fútbol Club me dijo: ‘Hermano, no se calvee todavía, de pronto ni se le cae (el cabello). Viva el día a día y eso me parece un superconsejo, cuando llegue el momento... de pronto. Pues sí me mandé el peluquear bajito, pero no me he rapado y ya... si se me cae el pelo, pues que se me caiga”.