Los episodios controversiales que le recordaron a Carolina Cruz en redes sociales; así respondió la presentadora

Carolina Cruz estuvo por estos días fuera de las luces, los reflectores, las pantallas y las cámaras para darse unos merecidos días de descanso en las playas de México. En medio de este viaje, que realizó por su cuenta sin la compañía de sus hijos u otros familiares, la presentadora reflexionó sobre varios temas que suceden hoy en día, tanto en su vida privada como profesional.

Carolina Cruz se fue de viaje a México - Foto: @carolinacruzosorio

A lo largo de los años, Cruz ha construido una gran trayectoria en la televisión colombiana como presentadora, especialmente en el programa Día a Día del Canal Caracol, también como modelo y empresaria. Sin embargo, no es un secreto para nadie que Carolina ha estado inmersa en más de un hecho controversial.

Por ejemplo, su presencia en el matutino, que presenta junto a Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, le ha costado vivir más de una situación que la ha dejado a merced de las redes sociales y los fuertes comentarios de los internautas.

Muchos en internet aún recuerdan el momento en el que una actriz se desmayó en pleno set de grabación y la reacción de la caleña quedaría en la historia de la televisión colombiana, pues para muchos no tuvo la mejor actitud.

Carolina Cruz es criticada durante un desmayo en 'Día a Día1 - Foto: Captura de pantalla programa 'Día a Día' Canal Caracol

Además, hace poco Cruz fue el centro de burlas (junto a Carolina Soto) por un baile que realizaron en el programa de la mano de la influencer Valeria Sandoval, tanto así que las llamaron “troncas” y les dieron ‘palo’ por sus pasos de baile: “Se mueve más una pala”, escribieron en los comentarios de la publicación.

Sin embargo, hay un caso del pasado de Carolina que no deja de ser motivo de burla para muchos y se lo han vuelto a sacar en cara.

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, pero, a medida que su fama y reconocimiento han ido creciendo, los comentarios negativos tampoco le han faltado a la también empresaria.

Hace unos meses se conoció que una editorial lanzaba una edición especial en la que se recolectan en cinco libros todos los “escritos periodísticos, ensayos, tesis y discursos del expresidente de Colombia Iván Duque Márquez”, decía en el anuncio oficial de redes sociales de la editorial.

Como era de esperarse, muchos se fueron en contra de estas publicaciones escritas por el expresidente Duque, pero, ¿qué tiene que ver esto con Carolina Cruz? Pues uno de los episodios más controversiales de la vida pública de la presentadora ha sido la ocasión en la que utilizó varios libros como portacuchillos.

Gracias al lanzamiento de los libros del exmandatario, en redes sociales no tardaron en hacer la conexión y de inmediato le sugirieron a la presentadora que esos son los tipos de texto que debía utilizar en su diseño de portacuchillos para la cocina.

No olvidemos que Carolina Cruz ya nos aconsejaba lo que podemos hacer con el libro de Iván Duque. pic.twitter.com/MH3xroNHB8 — Multibella (@Reborrado) March 2, 2023

Carolina Cruz debió quedar humilde para toda la vida después de esto pic.twitter.com/Z3Qf4SnFh8 — Gregory (@dehlno) March 2, 2023

Luego de lo que sucedió con Carolina Cruz y el desmayo, la caleña aprovechó para hablar de lo que había pasado con los cuchillos e incluso buscó la manera de reírse de sí misma: “No debí darle cuchillo al libro de primeros auxilios. ¡Ya sé qué me pasó! jajajaja Por escuchar la música del Joe, no leí libros de primeros auxilios, que ya había dañado por usar de portacuchillos en mi cocina. And the music jajajaja”, dijo en su momento la presentadora.

Cabe resaltar que últimamente su vida ha estado en el ojo público, puesto que anunció su separación con el actor Lincoln Palomeque y desde entonces se le ha relacionado con varios hombres; sin embargo, la exreina no ha confirmado si tiene o no un nuevo amor y, por el contrario, ha dicho que está enfocada en sus hijos y su carrera.