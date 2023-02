El ‘grave error’ que confesó Carolina Cruz por ser tan empoderada; admitió que es su defecto

La vallecaucana aseguró que las mujeres no deben cargarse de cosas que no tienen por qué cargar.

Carolina Cruz, sin duda alguna, es una de las presentadoras más reconocidas y queridas de la televisión colombiana, por lo cual genera constantemente miles de interacciones y reacciones en las diferentes redes sociales.

Este martes, de igual manera, estuvieron como invitadas en el set de Día a día Mari Manotas y Yeimy Paola Vargas, que al igual que la vallecaucana se separaron recientemente de sus respectivas parejas sentimentales.

Adicionalmente, la modelo no dejó pasar por alto la visita de estas dos grandes personalidades de la farándula nacional para hablar del miedo que le tienen muchos hombres a las mujeres exitosas. Asimismo, contó un error que ha cometido en su vida en repetidas oportunidades.

“Lo digo por experiencia propia. Cuando somos tan empoderadas y sentimos que todo lo podemos, y que no necesitamos a nadie al lado, eso es un grave error”, manifestó inicialmente Cruz.

La presentadora de Caracol Televisión puntualizó que las mujeres empoderadas no deben impedir que los hombres sean detallistas y caballerosos, ya que para ella no está mal tener el apoyo incondicional de otra persona.

“No dejamos que la persona que está al lado cumpla con su posición de hombre. No hablo desde el machismo, sino del hombre que apoya, que consiente, que está pendiente, que te quiere invitar a comer. Eso no se nos puede olvidar a las mujeres porque nos empoderamos tanto, que decimos que nunca nos hace falta”, agregó.

Luego, sentenció: “Lo digo por experiencia propia. Yo soy pasada y es un gran defecto, porque digo: ‘A mí nada me queda grande, no necesito de nadie’. Termina uno cargándose de cosas que no se tienen por qué cargar como mujer”.

La empresaria vallecaucana recalcó finalmente en el matutino que no está mal dejarse consentir de la pareja y animó a las mujeres a que, por más autosuficientes que sean, permitan que los hombres sean atentos con ellas.

Cabe recordar que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una de las parejas que decidió ponerle fin a su vínculo amoroso durante el 2022 después de más de 10 años.

Pese a que tienen actualmente una buena relación, la reconocida presentadora no se guardó nada y reveló en una entrevista con Eva Rey que no extraña al reconocido actor, quien nunca se ha pronunciado sobre este tema.

La modelo también aprovechó el diálogo con la periodista española para contar qué era lo que le molestaba del cucuteño. Además, confesó que en algún momento eso afectó el vínculo que tenían.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajó que tiene Lincoln, no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes. Sobre todo cuando sentía que necesitaba tenerlo a mi lado. En todo el proceso de Salvador lo necesitaba. Es complejo llevar un tema de salud de tu hijo sola, es muy difícil”, enfatizó Cruz en aquel momento.

La presentadora de Día a día (Caracol Televisión) señaló que el tema de la separación con Palomeque está completamente superado, tanto que admitió que no descartaba empezar una nueva relación sentimental.

Los últimos dos años para Carolina Cruz han sido bastante retadores en el ámbito personal, puesto que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar -al mismo tiempo- su proceso de separación con el reconocido artista.