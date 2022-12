Carolina Cruz se desahogó y contó qué le molesta de Lincoln Palomeque; detonó su ruptura

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una de las parejas que decidió ponerle fin a su vínculo amoroso durante este 2022. Asimismo, indicaron en marzo pasado que fue una decisión tomada mutuamente.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisaron en aquella oportunidad.

Pese a que tienen actualmente una buena relación, la empresaria vallecaucana no se guardó nada y reveló en una entrevista con Eva Rey que no extraña al reconocido actor, quien sigue sin pronunciarse sobre este tema.

La modelo, de igual manera, aprovechó el diálogo con la periodista española para contar qué es lo que le molesta del cucuteño. Asimismo, manifestó que en algún momento eso afectó el vínculo amoroso que tenían.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajó que tiene Lincoln, no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes“, indicó inicialmente.

Luego, la vallecaucana añadió: “Sobre todo cuando sentía que lo necesitaba tenerlo a mi lado. En todo el proceso de Salvador lo necesitaba. Es complejo llevar un tema de salud de tu hijo sola, es muy difícil”.

La presentadora de Día a día (Caracol Televisión) señaló que el tema de la separación con Palomeque está completamente superado, tanto que confesó que está saliendo con alguien en la actualidad.

Carolina Cruz y el actor cucuteño, sin embargo, mantienen todavía una muy buena relación luego de la separación. Incluso, estuvieron juntos este sábado durante la celebración de la Navidad.

Mediante las historias de Instagram, las dos celebridades de la farándula nacional mostraron que están pasando unos días de descanso en Miami (Estados Unidos) y compartieron algunas imágenes de sus dos hijos: Matías y Salvador.

“¡Feliz Navidad para todos! Estos dos chiquitines serán mi regalo por siempre”, fue el mensaje que escribió el artista para acompañar una galería de fotos que publicó en esa red social, donde recibió decenas de comentarios.

Por su parte, la modelo le dedicó a los dos pequeños las siguientes palabras: “Esta imagen es la radiografía perfecta de mi corazón, lleno de GRATITUD, FE, VIDA Y AMOR. Hombres míos, LOS AMOOOOO. ¡FELIZ NAVIDAD Y GRACIAS POR TANTO CARIÑO!”.

Aunque ambos se encuentran en territorio norteamericano, la vallecaucana y Lincoln Palomeque se están quedando cada uno en lugares diferentes. Además, Cruz viajó a visitar a su hermano, quien vive en ese país desde hace años.

Los últimos dos años para Carolina Cruz han sido, sin duda alguna, bastante retadores en el ámbito personal, puesto que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar -al mismo tiempo- su proceso de separación con el reconocido artista.

“No logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocados en mi hijo”, enfatizó la modelo recientemente.