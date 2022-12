Carolina Cruz y Lincoln Palomeque pasan la página y estuvieron juntos en Navidad; viajaron a Miami

Los últimos dos años para Carolina Cruz han sido, sin duda alguna, bastante retadores a nivel personal, puesto que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar -al mismo tiempo- su proceso de separación con Lincoln Palomeque.

Incluso, la empresaria vallecaucana aseguró recientemente que nunca tuvo tusa debido a que estaba concentrada completamente en la recuperación de su hijo menor, que fue operado de la cabeza en dos oportunidades.

“No logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocados en mi hijo”, precisó la modelo.

La presentadora de Caracol Televisión y el actor cucuteño, sin embargo, mantienen todavía una muy buena relación luego de la separación. Incluso, estuvieron juntos este sábado durante la celebración de la Navidad.

Mediante las historias de Instagram, las dos celebridades de la farándula nacional mostraron que están pasando unos días de descanso en Miami (Estados Unidos) y compartieron algunas imágenes de sus dos hijos: Matías y Salvador.

“¡Feliz Navidad para todos! Estos dos chiquitines serán mi regalo por siempre”, fue el mensaje que escribió el artista para acompañar una galería de fotos que publicó en esa red social, donde recibió decenas de comentarios.

Historias Carolina Cruz y Lincoln Palomeque - Foto: Instagram: Carolina Cruz/Lincoln Palomeque

Por su parte, la modelo le dedicó a los dos pequeños las siguientes palabras: “Esta imagen es la radiografía perfecta de mi corazón, lleno de GRATITUD, FE, VIDA Y AMOR. Hombres míos, LOS AMOOOOO. ¡FELIZ NAVIDAD Y GRACIAS POR TANTO CARIÑO!”.

Aunque ambos se encuentran en territorio norteamericano, la vallecaucana y Palomeque se están quedando cada uno en lugares diferentes. Además, Cruz viajó a visitar a su hermano, el cual vive en ese país desde hace años.

La empresaria volvió a abrir su corazón hace poco en la revista Don Juan y manifestó que nunca le ha restado importancia a su ruptura con el reconocido actor, confesando que este ha sido una de las personas más significativas en su vida.

“Todo pasó al mismo tiempo. En medio de todo, no tuve tusa. Estaba enfocada en Salvador, no es que Lincoln no haya sido importante, jamás. Ha sido la relación más importante de mi vida, me dejó a mis hijos y tuvimos una relación muy linda y especial”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Fue una relación llena de buenos recuerdos, porque tuvimos una relación maravillosa. Pero como yo estaba totalmente sumergida en Salvador, no le hice duelo a Lincoln. Yo creo que yo lloraba por Salvador y ahí iban las lágrimas de Lincoln incluidas”.

La presentadora de Día a día también aprovechó el diálogo con ese medio para resaltar -una vez más- al artista cucuteño. No obstante, reveló que durante una época estuvo muy deprimida.

“Yo me sentía deprimida, y ahí seguramente iba la depresión de la separación. Ha sido un proceso súper sanador y tranquilo. Lincoln y yo somos cero tóxicos, somos muy parecidos en muchas cosas. Tenemos una muy buena relación y él es un papá súper presente”, concluyó Carolina Cruz.