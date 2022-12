Carolina Cruz está abierta a un matrimonio y cuenta cómo se lo imagina; no cierra la puerta a otro hijo

Carolina Cruz, una de las presentadoras de la televisión colombiana en la que recaen todas las miradas, como lo evidencian sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, no descartó la posibilidad de casarse, contrario a lo que aseguraba tiempo atrás. Al menos eso fue lo que expresó en el programa Desnúdate con Eva, de Eva Rey.

La también exreina de belleza dejó entrever que mientras estuvo con Lincoln Palomeque no soñó con protagonizar una boda, pero ahora, que al parecer está saliendo con alguien más, como se lo confesó a Eva, se ve vestida de blanco. “Ahora sí me parecería delicioso, como ya no lo hice, digo que ahora sí. A ver qué pasa…”, comentó.

“Carolina incluso se atrevió a contar la manera en que se imagina su matrimonio, quizás haciéndole honor a la frase que uno atrae lo que piensa. “¿Cómo me lo imagino? Un parrandón, vestida de blanco, como color cremita… Superlindo, una cosita así como strapless, un vestidito cortico o vaporosito”, dijo la presentadora del magazine Día a día.

En cuanto al anillo, afirmó que lo pesado es lo de menos, lo que importa es que quien le pida ser su esposa esté convencido del amor que siente. “No tiene que ser una roca, siento que tiene que ser algo significativo, más que cualquier otra cosa”, agregó.

Pero Eva Rey no quedó conforme con las respuestas de Carolina Cruz, por lo que le preguntó si tendría un hijo con su nuevo amor, además de Matías y Salvador, los pequeños producto del amor con Lincoln: “¿Vos te imaginás? (risas)… Dios mío. Yo no descarto nada en la vida”.

¿Y el nuevo amor de Carolina Cruz?

Lo que dejó ver que Carolina Cruz está saliendo con alguien es una de sus respuestas a una picante pregunta de Eva Rey. “¿Hace cuánto no haces el amor?”, indagó la española a Carolina, cuya respuesta fue: “No hace mucho”. Sus palabras dieron certeza de que está relacionada sentimentalmente con un hombre al que aún no ha presentado ante sus “enanitos” y con el que ha estado escondida para que nadie les tome fotos ni les arme un revuelo mediático.

Lo que sí dejó claro la exreina es que está “muy feliz” con su nueva pareja, al que presentará en público cuando ella lo considere pertinente. Esta sería una prueba más de que el amor que una vez sintió por Lincoln Palomeque se transformó en una amistad, como ella misma lo ha expresado.

¿Cuánto gana Carolina Cruz en redes sociales?

En la charla con Eva Rey, además, surgió el tema de las ganancias y el empoderamiento económico, gracias al trabajo como presentadora, sus emprendimientos y la publicidad en redes sociales.

“Oye, Caro, mujer totalmente independiente, empoderada… pero tienes muchísimas cosas aparte y lo de las redes sociales, que es lucrativo, eso le da a uno para vivir bien”, dijo Eva Rey en la que indagó más o menos cuánto ganaba en redes sociales.

De acuerdo con lo la vallecaucana, depende: “No sé porque hay meses muy buenos, como todo; por ejemplo, diciembre es un buen mes porque todo el mundo está invirtiendo, pero hay otros bajitos, como cuando inicias año”. Ante su respuesta, Eva mencionó lo dicho por Cristina Hurtado, quien presumió que se podría ganar aproximadamente 150 millones en un mes, dependiendo del trabajo y los negocios que se hicieran.

“Cristina Hurtado se mofó aquí y dijo que se puede hacer meses de 150 millones, tú eres Carolina Cruz y tienes más seguidores”, dijo la presentadora europea, a lo que Carolina Cruz respondió: “No, pero no, a Cris le está yendo superbién”.