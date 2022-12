‘Tiktoker’ mexicano reservó un yate de 11 millones de pesos para pasear en Medellín, sin saber que no tiene mar

Nadie está exento de cometer un error en la vida, pero hay algunos que son tan absurdos que nadie se explica cómo alguien los puede cometer sin percatarse de las señales tan latentes que tenía para que no sucedieran, o por qué no tomó las precauciones básicas para darse cuenta que iba por el camino erróneo, como le sucedió al tiktoker mexicano Mau López, quien es el hazmerreír de la semana en al red social y todo por no haber podido cumplir con la única tarea que su familia le puso para poder llevar a cabo las vacaciones familiares en Colombia.

La historia la cuenta el mismo tiktoker en primera persona mientras se desplaza desde el lugar donde practica equitación hacia su hogar. Metido en el carro y en un momento manejando, asunto que jamás se debe hacer, López empezó a contarles a sus más de 8,3 millones de seguidores que toda su familia estaba planeando pasar las fiestas navideñas en Colombia, específicamente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena, reservando unos días específicos para cada ciudad y eligiendo actividades precisas de acuerdo con el lugar donde estarían.

A Mau solo le asignaron buscar un yate que los alojara durante algunos de sus días de vacaciones, tarea en la que ni siquiera tenía que buscar a quién rentarlo, pues a él le pasaron el contacto de la persona y solo tenía que hablarle y hacer la reserva de los días. Pero, ¡oh sorpresa!, López habló con el encargado del bote y lo rentó para los días en que la familia estaría en Medellín, asunto del que se percató su madre y de inmediato le escribió preguntándole por qué se había equivocado de fechas.

Ahí fue cuando López “sintió el verdadero terror” y se percató que no se equivocó en fechas, sino que pensó que Medellín tenía mar y por eso rentó el bote para los días en los que iban a estar en la ciudad de la “eterna primavera”. Lo más insólito del caso es que la justificación que Mau dio a su familia se salió de todo contexto, implicando al cantante Maluma en el tema, que ya cuenta con 5,6 millones de reproducciones en TikTok.

“Me asignaron solamente una cosita y claramente la embarré. Me dijeron (la familia) que debía reservar un barco para pasear. Pensé que era realmente sencillo, me pasaron el contacto y solamente debía mandar un mensaje con la fecha”, relata el tiktoker. “Mi mamá me escribe y me dice: ‘Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín y en Medellín no hay mar. Y no nos quieren devolver el dinero. Y sabes cuánto costó’… Claramente lo reservé en Cartagena y yo lo reservé para las fechas que vamos a estar en Medellín. Vean cuál fue la excusa que le di a mi mamá: ‘Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa’”, dice el influencer en su video.

Lo peor del caso es que su madre le pidió que resolviera el tema, pues la renta del bote no fue para nada barata, costó 11.400.040, que no les van a devolver, pues el mexicano tampoco pudo persuadir al dueño del yate y este le dijo que la plata se quedaba con él y por ende López ahora les debe esa cantidad (convertida en pesos mexicanos) a sus papás.

En otro video que el tiktoker publicó en su cuenta oficial en esta red social se ve a la madre de él muy cordial diciendo que está “furiosa” por lo que sucedió; sin embargo, el mismo López confesó que ante las cámaras ella se muestra muy puesta en su sitio, pero cuando lo están se desata en regaños que hacen las veces de “maltratos psicológicos”, que según varios de sus seguidores es con toda la razón, pues Mau debió primero consultar cómo era Medellín antes de creer que todo lo que Maluma muestra en Instagram hace parte de la capital antioqueña.