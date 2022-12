“Historia de terror”: la actriz Juliette Pardau reveló duro accidente que tuvo en sus ojos

A través de sus redes sociales, la actriz Juliette Pardau contó una dolorosa historia a sus seguidores, anécdota que calificó como de “terror”, pues le sucedió en los ojos, y le habría causado “muchísimo dolor”.

Pardau aprovechó su Instagram para hacer una dinámica de preguntas y respuestas, y justo tras la incógnita que planteó uno de sus seguidores, quien le preguntó por qué frecuentemente tiene los ojos rojos, la actriz aprovechó para contar su dolorosa anécdota.

En su historia, Pardau recordó que ella ha utilizado lentes de contacto, por lo que una vez equivocadamente se quedó dormida con ellos, acción que le provocó que se le secaran los párpados y luego que comenzara toda una dolorosa escena que, incluso, le generó un desgaste en ese órgano.

“No recuerdo si les había contado esta historia de terror: hace muchos años me quedé dormida con los lentes de contacto. En la madrugada me empezó un dolor terrible y yo, en vez de humedecer el ojo y retirar el lente, me los arranqué e hice todo a la fuerza. Me dolió muchísimo”, comenzó indicando la actriz, revelando que por la somnolencia actuó sin pensar dos veces con tal de liberarse del dolor.

Empero, la situación se complicó a la mañana, cuando trató de despertarse y además del dolor, tenía los ojos “pegados”, según cuenta la actriz, afirmando que entró en una situación de pánico y tuvieron que llevarla a urgencias, donde le revelaron el daño que se habría provocado en sus órganos.

“A la mañana siguiente me amanecieron los ojos literalmente pegados (…) Entré en crisis y cuando agarré el celular para mandar un mensaje, la luz del celular fue como si me hubieran echado fuego en el ojo. ‘Te hiciste un daño tremendo en la capa superior de la córnea’, me dijeron”, indicó la actriz, resaltando el problema que se provocó en sus órganos.

Y al final de la historia, respondió la pregunta de sus seguidores: “mis ojos son tremendamente sensibles a la luz, a la contaminación, a cualquier agente externo, por eso suelen estar rojitos y se ponen peor cuando lloro”.

Juliette Pardau reveló que fue víctima de una estafa

Recientemente, Juliette Pardau llamó la atención de sus fieles seguidores con un relato que hizo sobre una incómoda y lamentable situación que vivió. La actriz habló un poco de cómo cayó en una estafa telefónica, confiándose del discurso que le planteó una persona.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la venezolana, delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de un banco y se pusieron en contacto con ella para ofrecerle el beneficio de una devolución de IVA por su buen manejo de las cuentas que tenía.

“Les cuento que voy camino al banco porque me acaban de pegar una estafada a través del supuesto teléfono rojo de Davivienda. Yo la verdad cuando contesté la llamada no me fijé del número, pero me dijeron que era beneficiaria de una devolución de IVA, que no sé qué, pero eso no existe y sacaron el dinero de la cuenta. Tengan mucho cuidado”, compartió la artista en el perfil, donde se mostró desconcertada con lo ocurrido.

Al salir de la diligencia, Juliette Pardau mencionó un poco cómo lograron enredarla con todo el tema de esta devolución, por lo que le pidió a sus fanáticos que tuvieran cuidado. En sus historias agregó que los ladrones intentaron hacer una segunda transacción de la cuenta por una suma mucho más grande, pero no tuvieron éxito.

“Precisamente cuando uno llama a la línea de atención al cliente, lo primero que dice es: ‘no hacemos devoluciones de IVA, tengan cuidado’. Menos mal el segundo retiro que querían hacer por una suma mucho más grande no les pasó, no me llegó el código. Eso sí, la performance de la mujer es impecable; o sea, de India Catalina. Usan los mismos términos, se conocen la aplicación de arriba abajo”, indicó sobre las palabras que recibió de la supuesta trabajadora de la entidad.

“Ya me habían bloqueado la tarjeta débito. Lo que hacen es usar el mismo saludo que implementan cuando te llaman de Davivienda para saber si se hizo o no se hizo tal transacción. Tienen un contestador automático que te pide que digites tu clave telefónica, de hecho, yo me equivoqué y me dijo que no era la correcta. Tienen tu correo, tu teléfono, no te piden esos datos, entonces es más creíble”, agregó.