Julián Román se sinceró sobre cómo es su relación con Juliette Pardau; destapó decisión que tomaron

En diálogo con el programa, la celebridad dio a conocer detalles sobre cómo ha manejado la relación sentimental con su pareja, de origen venezolano. Entre los aspectos que reveló, no dudó en mencionar el hecho de que se hiciera pública, pero aún así, hoy en día sostienen un vínculo serio y formal, pese a que no han sellado su amor en el altar .

“Nos conocimos grabando una serie que se llama ‘El Comandante’, la de Andrés Parra haciendo de [Hugo] Chávez, ahí nos conocimos. Y al año empezamos a hablar y a salir… Al año empezamos a vivir juntos, lo que pasa es que ella y yo tenemos y nos gusta no publicar tanto. Es una relación sencilla. Si le quiero decir que la amo y la extraño, se lo digo a ella, no ponérselo en Instagram para que todo el mundo me dé la aprobación y me escriba”, agregó.