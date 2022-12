Juliette Pardau reveló que fue víctima de una estafa telefónica; casi la dejan sin nada

Juliette Pardau conquistó el corazón de miles de colombianos con su papel en Pa quererte, donde mostró un personaje tierno, sensible, determinado y distinto. Esta faceta le robó el corazón a los televidentes, quienes conectaron con su talento, su personalidad y su belleza.

Al brillar en la pantalla chica, la actriz venezolana despertó interés en el público colombiano, el cual quiso saber sobre su vida personal, su relación sentimental con Julián Román, los proyectos a futuro en televisión y las actividades en su día a día. La artista suele publicar algunas rutinas que lleva, noticias de su trabajo y tips de estilo de vida.

Recientemente, Juliette Pardau llamó la atención de sus fieles seguidores con un relato que hizo sobre una incómoda y lamentable situación que vivió. La actriz habló un poco de cómo cayó en una estafa telefónica, confiándose del discurso que le planteó una persona.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la venezolana, delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de un banco y se pusieron en contacto con ella para ofrecerle el beneficio de una devolución de IVA por su buen manejo de las cuentas que tenía.

“Les cuento que voy camino al banco porque me acaban de pegar una estafada a través del supuesto teléfono rojo de Davivienda. Yo la verdad cuando contesté la llamada no me fijé del número, pero me dijeron que era beneficiaria de una devolución de IVA, que no sé qué, pero eso no existe y sacaron el dinero de la cuenta. Tengan mucho cuidado”, compartió la artista en el perfil, donde se mostró desconcertada con lo ocurrido.

Al salir de la diligencia, Juliette Pardau mencionó un poco cómo lograron enredarla con todo el tema de esta devolución, por lo que le pidió a sus fanáticos que tuvieran cuidado. En sus historias agregó que los ladrones intentaron hacer una segunda transacción de la cuenta por una suma mucho más grande, pero no tuvieron éxito.

“Precisamente cuando uno llama a la línea de atención al cliente, lo primero que dice es: ‘no hacemos devoluciones de IVA, tengan cuidado’. Menos mal el segundo retiro que querían hacer por una suma mucho más grande no les pasó, no me llegó el código. Eso sí, el performance de la mujer es impecable; o sea, de India Catalina. Usan los mismos términos, se conocen la aplicación de arriba abajo”, indicó sobre las palabras que recibió de la supuesta trabajadora de la entidad.

“Ya me habían bloqueado la tarjeta débito. Lo que hacen es usar el mismo saludo que implementan cuando te llaman de Davivienda para saber si se hizo o no se hizo tal transacción. Tienen un contestador automático que te pide que digites tu clave telefónica, de hecho, yo me equivoqué y me dijo que no era la correcta. Tienen tu correo, tu teléfono, no te piden esos datos, entonces es más creíble”, agregó.

No obstante, en las historias comentó un poco sobre lo ocurrido, describiendo cómo fue el modo de operar de estas personas, enfatizando en que saben cómo entretener a las víctimas para sacar el dinero y que se den cuenta mucho después.

“Te mandan directamente a la aplicación (…) te dicen que por tu récord con el banco has sido beneficiado para una devolución de IVA. Todo muy formal, mensaje de texto y mail. El primer retiro se hizo y no vi el mensaje de texto que notificaba que me habían debitado el dinero”, mencionó.

Para finalizar, Juliette Pardau recordó las palabras que usaron para conseguir el código de confirmación del retiro de dinero sin tarjeta, señalando que es un discurso muy preparado y perfecto para engañar. La actriz logró evitar que el robo fuera mucho mayor, pero quedó bastante impactada por esta situación.

“Dicen: ‘Señora Juliette, entre a la aplicación, vaya a retiros sin tarjeta, le va a llegar un código de confirmación, me lo permite por favor, para que le consignen el dinero’. Uno bien bobo da el código y ese es el que necesitan en el cajero para hacer el retiro sin la tarjeta. Tienen un discurso espectacular, con información que tiene sentido, pero tengan mucho cuidado”, concluyó.