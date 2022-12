“No más con Gustavo Duque, por favor”: el irónico trino de Julián Román sobre el presidente

El actor bogotano no dejó pasar el informe que presentó Noticias Caracol desde Venezuela.

Julián Román, que participó en algunas de las producciones más reconocidas de la televisión colombiana, ha estado bastante activo en las redes sociales durante los últimos meses, compartiendo sus diferentes opiniones sobre la coyuntura actual del país.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el artista publicó este viernes un sarcástico mensaje después de que la corresponsal en Venezuela de Noticias Caracol confundió los nombres de Iván Duque y Gustavo Petro, los dos más recientes presidentes de la República.

“El ministro Ceballos dijo que no es casual que se arme a delincuentes venezolanos, sobre todo para perpetrar este tipo de crímenes. Nuevamente, señaló al expresidente colombiano, Gustavo Duque, de estar involucrado en este tipo de acciones”, afirmó la reportera en pleno informativo.

El famoso actor bogotano no dejó pasar por alto este hecho y manifestó, de manera irónica, que las autoridades deberían investigar a “Gustavo Duque” para que no siga haciendo de las suyas.

“No más con Gustavo Duque, por favor. Hasta cuando ese señor seguirá haciendo de la suyas”, fue el comentario que escribió Román para acompañar el informe de la periodista, que se hizo viral rápidamente.

La pieza audiovisual, que fue difundida originalmente por un internauta en Twitter, acumula más de 200.000 reproducciones. Además, ha sido compartido por más de 230 personas en las últimas horas.

Julián Román estalla contra políticos alternativos

Cabe mencionar que el reconocido actor no se guardó nada y se mostró bastante desilusionado con el accionar de varios políticos en el país, que dicen ser de corrientes alternativas.

El bogotano, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que muchos de estos terminaron siendo iguales a los políticos tradicionales, que tanto criticaron ferozmente en el pasado.

“Los políticos alternativos, siendo políticos de pura raza”, puntualizó el protagonista de ‘Los Reyes’ (canal RCN) en Twitter, donde se mostró bastante molesto.

El trino de Román recibió cientos de comentarios y cuestionamientos en las plataformas digitales. Incluso, varios internautas le recordaron que el actual Gobierno nacional está lleno de políticos tradicionales, como Roy Barreras y Armando Benedetti.

“Dura realidad, pero claro que el cambio, no se da. Con Roy Barreras, Armando Benedetti, Piedad Córdoba, Mauricio Lizcano, Agmeth Escaf y los conservadores, no creo que llegue. En fin, esperemos un buen gobierno, que nos beneficie a todos. Pero cambio político, no veo”, le respondió un usuario.

Igualmente, el reconocido actor compartió las declaraciones de la congresista Katherine Miranda, quien se desligó públicamente del presidente Gustavo Petro, sobre la aprobación de la reforma política.

La Cámara Representante avaló en cuarto debate este proyecto, impulsado por el Gobierno del mandatario cordobés, después de una plenaria que duró casi diez horas.

“Tengo dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro, yo ayudé a que fuera electo y me duele profundamente que en este Gobierno, con el aval de ustedes, esté acabando con las minorías. Lamentablemente, tengo que decirle al país que esto no es el cambio que votamos”, precisó tajantemente Miranda.