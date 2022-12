Julián Román estalla contra políticos alternativos y dice que terminaron siendo igual que todos

El actor bogotano no oculto su molestia con algunos integrantes de los movimientos alternativos del país.

Julián Román, que nunca ha negado su cercanía con las posturas del presidente Gustavo Petro, ha estado bastante activo en las redes sociales durante los últimos meses, y esta semana compartió un mensaje que generó bastante polémica.

A través de su cuenta personal de Twitter, el reconocido actor no se guardó nada y se mostró bastante desilusionado con el accionar de varios políticos en el país, que dicen ser de corrientes alternativas.

El bogotano, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que muchos de estos terminaron siendo iguales a los políticos tradicionales, que tanto criticaron ferozmente en el pasado.

“Los políticos alternativos, siendo políticos de pura raza”, fue el mensaje que escribió el protagonista de Los Reyes (Canal RCN) para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente.

El trino de Román recibió cientos de comentarios y cuestionamientos en las plataformas digitales. Incluso, varios internautas le recordaron que el actual Gobierno Nacional está lleno de políticos tradicionales, como Roy Barreras y Armando Benedetti.

“Dura realidad, pero claro que el cambio, no se da. Con Roy Barreras, Armando Benedetti, Piedad Córdoba, Mauricio Lizcano, Agmeth Escaf y los conservadores, no creo que llegue. En fin, esperemos un buen gobierno, que nos beneficie a todos. Pero cambio político, no veo”, le respondió un usuario.

Los políticos alternativos siendo políticos de pura raza. — Julián Román (@JulianRoman) December 11, 2022

Igualmente, el reconocido actor compartió las últimas declaraciones de la congresista Katherine Miranda, quien se desligó públicamente del presidente Gustavo Petro, tras la aprobación de la reforma política.

Cabe mencionar que este martes la Cámara Representante avaló en cuarto debate este proyecto, impulsado por el gobierno del mandatario cordobés, después de una plenaria que duró casi diez horas.

“Tengo dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro, yo ayudé a que fuera electo y me duele profundamente que en este Gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías. Lamentablemente tengo que decirle al país que esto no es el cambio”, indicó inicialmente Miranda.

Luego, precisó: “La reforma política acaba de pasar una línea ROJA. Elimina de la constitución política la protección a las minorías. Me duele mucho la incoherencia de un gobierno que dice ser cambio. Yo no tengo ningún jefe político”.

Uno de los puntos aprobados que más molestia generó es el que les permite a los congresistas ser ministros sin tener ninguna restricción. Actualmente, la ley prohíbe esta puerta giratoria.

El artículo que sí se hundió fue el que establecía la limitación de períodos en cuerpos colegiados, el cual pretendía que una persona no pudiera estar por más de tres periodos consecutivos en Senado, Cámara, asambleas y concejos municipales.

Además, se cayó el punto que establecía que se podía ser congresista desde los 18 años. Luego de una aguda discusión, quedó establecido que la edad mínima es desde los 25 años.

Como los congresistas salen a vacaciones este 16 de diciembre, la reforma política deberá surtir los cuatro debates que le restan el próximo semestre. Sin embargo, con el hecho de haber avanzado en el 50 % de su trámite, es un indicador de que va encaminada.