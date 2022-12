‘Kun’ Agüero flechó a Amaranta Hank tras título de Argentina en Qatar; es su nuevo ‘crush’

Una verdadera locura se vivió esta semana en las principales ciudades de Argentina después de que el combinado albiceleste rompió una sequía de 36 años y se coronó campeón del Mundial Qatar 2022.

Pese a que tuvo que retirarse del fútbol profesional por temas médicos, Sergio el ‘Kun’ Agüero celebró el tercer título orbital del seleccionado gaucho junto a toda la plantilla. Además, levantó la copa durante la ceremonia de premiación.

“Ya sé que no jugué. Pero para mí si gané, porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros y amigos, mi todo. Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no lo olvidaré jamás”, manifestó el exdelantero.

El exatacante, sin duda alguna, fue uno de los más emocionados en el festejo de Argentina en el estadio Lusail de Doha. Incluso estuvo en el vestuario del equipo luego de la ceremonia.

Tras el título de la albiceleste en el país asiático, la actriz de cine para adultos, Amaranta Hank, no se guardó nada y aseguró en su cuenta de Twitter que Agüero la flechó, tanto que ahora es su amor platónico.

“Mi nuevo crush [amor platónico] famoso es Sergio el ‘Kun’ Agüero”, fue el mensaje que escribió la nortesantandereana en esa red social, donde ha estado bastante activa durante los últimos meses.

Mi nuevo crush famoso es @aguerosergiokun — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) December 22, 2022

¿Podía el ‘Kun’ Agüero tocar la copa?

De acuerdo con el reglamento de la Fifa, el trofeo de la Copa del Mundo solo puede ser tocado sin guantes por los jugadores y entrenadores que hayan sido campeones, demás de los mandatarios de cada país. Cuando sale a hacer su tradicional gira por el mundo, quienes la transportan tienen que hacerlo con las medidas de protección adecuadas, cosa que no sucede con otros trofeos como el de la Champions League y la Copa Libertadores.

“Como uno de los símbolos deportivos más reconocidos del mundo y un ícono invaluable, el trofeo original solo puede ser tocado y sostenido por un grupo selecto de personas, que incluye exganadores de la Copa del Mundo y jefes de estado”, reza la normativa

El domingo pasado, sin embargo, en medio de la celebración por la tercera corona de la albiceleste, esa tradición se volvió a romper, como había sucedido en 2018 en el festejo de Francia. Después de que Messi la levantara con la misteriosa túnica que le pusieron las autoridades cataríes, un gran grupo de familiares e invitados ingresaron al campo, turnándose varias veces el trofeo para inmortalizar el momento.

El ‘Kun’ Agüero, jugador ya retirado por sus problemas en el corazón, Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, y hasta el chef turco Nusret Gökçe fueron algunas de las personas que tocaron la Copa sin guantes, creando gran revuelo entre los aficionados, que inmediatamente recordaron la supuesta regla que solo permitía a los campeones tener entre sus manos el ansiado premio.

Cabe mencionar que el trofeo original del Mundial se cambia por una réplica, que es la que se lleva el combinado campeón a su país, después de que la ceremonia de premiación se acaba.