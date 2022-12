Aparece video de Scaloni pasado de tragos en celebración de Argentina; casi tumba a Messi

Argentina sufrió más de la cuenta el pasado domingo en el estadio Lusail de Doha y consiguió su tercer título mundial después de superar por penales (4-2) a Francia en la final del Mundial Qatar 2022.

Tras coronarse campeón en el país asiático, el combinado albiceleste regresó a Buenos Aires este martes y fue recibido por cerca de cinco millones de personas en los puntos más importantes de Buenos Aires. Asimismo, se han conocido varios videos del eufórico festejo por parte de los jugadores de la selección campeona.

Lionel Scaloni, actual director técnico del equipo gaucho, fue uno de los más emocionados durante la caravana en medio del multitudinario recibimiento en Buenos Aires y se le vio bastante contento junto a sus dirigidos, principalmente con el capitán del equipo, Lionel Messi.

Igualmente, esta semana se divulgó una divertida grabación en Twitter del entrenador argentino donde se le ve un poco pasado de tragos. Además, en medio de la borrachera, casi se va al suelo con el astro del París Saint Germain (PSG).

“Siguen apareciendo videos DEL PEDO [borrachera] que tenía Scaloni el día de los festejos”, fue el mensaje que escribió un internauta para acompañar la pieza audiovisual, que recibió cientos de comentarios.

En el video, que también se hizo viral en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que el estratega albiceleste intenta subirse a la parte más alta del bus descapotado, en movimiento por las calles de la ciudad, mientras permanece abrazado a Lionel Messi.

Estaba dispuesto a tirarse de cabeza desde el micro pic.twitter.com/vtBchgrEvW — jose eder aldana (@jochoaldana) December 23, 2022

Cabe recordar que la caravana tuvo que ser suspendida debido a la gran cantidad de gente que se aglomeró en las calles. Adicionalmente, Scaloni fue recibido como todo un héroe en su pueblo natal, Pujato, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Rosario, cuna del 10 argentino.

“Lo que vengo diciendo en las ruedas de prensa y no voy a cambiar ahora, este equipo juega para la gente, para el hincha argentino, no hay egos ni individualidades, todos tiran para la selección y para el país. No hay orgullo más grande”, indicó el técnico inicialmente pocos instantes después de haberse coronado campeón en Qatar.

Luego, agregó: “Estos chicos se han blindado al máximo, han conseguido el título porque entendieron lo que hay que hacer dentro de la cancha. Nosotros estábamos al tanto de lo que se vivía acá, pero no semejante magnitud. Ahora que lo vivimos, la verdad no tiene palabras”, dijo un emocionado Scaloni.

Campeón del mundo llegó a Colombia

Franco Armani, por su parte, viajó este miércoles a Colombia y se encuentra actualmente en la ciudad de Medellín (Antioquia), puesto que va a pasar las festividades de fin de año en suelo cafetero al lado de sus familiares.

En un video, que fue difundido en las últimas horas en Twitter, se puede observar cómo fue recibido el portero albiceleste por varias personas en la capital antioqueña después de coronarse campeón en Qatar.

La esposa de Armani es colombiana y la conoció cuando jugaba en Atlético Nacional, equipo en el que estuvo por más de siete años y ganó cerca de 13 títulos, incluida una Copa Libertadores.

Se trata de Daniela Rendón, una modelo antioqueña, de 35 años, que lleva una relación con El pulpo hace por lo menos diez años. Todo comenzó cuando el deportista vivía en Medellín y hacía parte del equipo verdologa. Aquí fue donde comenzaron a construir una familia al lado de la paisa. De la relación ya nació el primer hijo que tiene un año.

“¡Campeones del mundo! Gloria a Dios, por tanto. Estamos orgullosos de vos, mi vida. Lo que siempre soñaste hoy se hizo realidad”, fue el mensaje que le dedicó la joven al guardameta en su cuenta personal de Instagram, tras la obtención del título en la cita orbital.