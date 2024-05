Petro señaló que escándalo de corrupción en la UNGRD es un “ataque fuerte” contra su Gobierno que busca una ruptura institucional

En medio del escándalo que estalló en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) que tiene contra la cuerdas al Gobierno del llamado cambio, con varios funcionarios salpicados, el presidente de la República Gustavo Petro realizó una mención sobre ese tema en particular en una alocución.

“El caso de los carrotanques, que no era nuestra directriz, dado que expedimos los decretos de emergencia que proponían otro modelo de atención a la emergencia y a la distribución de agua en la Guajira, estos se expidieron el 2 de julio del 2023 y fueron declarados inexequibles el 2 de octubre del 2023 por la Corte Constitucional”, expresó Petro.

Y agregó en su intervención: “No es una excusa, porque la caída de los decretos de emergencia no eran una invitación a realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos, lastimosamente este es un caso más en la historia de la UNGRD”.

“El ataque es fuerte contra el gobierno e incluye la opción de algunos del golpe, y la ruptura institucional. Navegaremos en las tormentas y sabremos que todo depende del pueblo. La manifestación del 1 de mayo es un enorme mensaje, no solo contra quienes quieren mantener el régimen de corrupción en Colombia, sino para quienes estamos en el gobierno. Ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción, ella está en todos los partidos y en todos los rincones. Nuestra labor es luchar contra ella”, insistió Gustavo Petro.

“La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia. Ustedes recordarán cuando, en mis tiempos como congresista, denuncié la alianza que realizaron un tercio de los miembros de ese Congreso con los grupos paramilitares en Colombia. En múltiples debates desentrañé la forma en la que los políticos corruptos de siempre se aliaron con el narcotráfico para pasar leyes, reformas y proyectos que no buscaban otra cosa que mantener una situación de injusticia en Colombia”, dijo el jefe de Estado.