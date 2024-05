Tensión en Congreso: enrarecido ambiente en Senado y Cámara por acusaciones de corrupción contra Iván Name y Andrés Calle

Desde que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), prendió el ventilador sobre la posible corrupción en esa entidad y que salpicó a integrantes del Congreso y de la Casa de Nariño, los congresistas no se habían visto personalmente.

Por esa razón, las plenarias del Senado y la Cámara de este martes 7 de mayo resultaron ser una prueba de fuego para los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, quienes llegaron a los atriles de las dos corporaciones como si nada hubiera pasado.

A pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, Name y Calle llegaron como de costumbre con una sonrisa en su rostro y saludando a todos sus compañeros. Eso sí, con la certeza de que eran tema de conversación en los pasillos del Congreso.

Aunque en las afueras del Salón Elíptico la mayoría de representantes afirmaban que las pruebas contra Calle eran contundentes y que había unos chats que evidenciaban la presunta recepción de dinero, dentro del recinto no dijeron nada. No obstante, la tensión siempre fue evidente.

Así mismo José Jaime Uscátegui pidió que toda la agenda legislativa se congele hasta que no haya claridad sobre las acusaciones que se han hecho en contra de Calle. “Esta es la proposición que presentamos en la sesión plenaria de la Cámara para aplazar la discusión y votación de proyectos de iniciativa gubernamental, después de los escándalos de corrupción conocidos por todo el país durante los últimos días”.

Calle no se refirió públicamente sobre los señalamientos en su contra y la plenaria se metió de lleno en el debate sobre la prohibición de las corridas de toros en Colombia.

En el Senado el panorama no fue muy diferente, la plenaria inició una hora más tarde de lo previsto y en el preámbulo varios congresistas fueron entrevistados. Aunque todos fueron prudentes, seguramente por su colega, sí pidieron que la justicia actúe y se determine la veracidad de las acusaciones contra los presidentes de Senado y Cámara. Contrario a lo que pasó en la Cámara, Iván Name abrió la sesión y pidió la palabra para defenderse.

Durante su discurso, Name se mostró reflexivo y en algunos momentos hizo pausas prolongadas para evitar el llanto. | Foto: SEMANA

Dijo que no recibió dinero alguno y que acudiría a la Corte Suprema de Justicia para defenderse. Antes de que Name hablara en la plenaria, se rumoró que renunciaría a la presidencia del Congreso. Varios congresistas confirmaron que ese sería el motivo de su discurso, pero finalmente eso no ocurrió.