Vientos de huelga en el Ministerio del Trabajo: el despacho que dirige una sindicalista está al borde de un paro

Y pese a que el Ministerio está en manos de una sindicalista que llegó a ese cargo con la bandera de los derechos de los trabajadores, ellos dicen que no los escuchan . Los jefes de los sindicatos sostuvieron una reunión con la ministra en marzo de 2024 para presentarle sus reclamos, pero ese encuentro no pasó de ser una diligencia diplomática.

De hecho, buena parte de los reclamos tienen que ver con plata. En diciembre de 2023 el Ministerio le dio a los trabajadores una bonificación, pero ellos estaban esperando otra para el primer trimestre de este 2024. Asimismo, la tan mencionada nivelación salarial de antaño no se ha ejecutado porque esto implica avales desde el Ministerio de Hacienda y no solo voluntades en la cartera del Trabajo.

“Hay una improvisación. No realizaron el procedimiento como debía ser porque, si ellos firmaron el acuerdo, tenían que hacer todas las actuaciones necesarias para cumplirlo. El Ministerio no ha cumplido porque no hace la tarea como debe ser”, detallaron dos delegados de la Unión Sindical en conversación con SEMANA. Lo particular es que, en una oficina comandada por una sindicalista donde los sindicatos proliferan, sus líderes prefieren no cazar discusiones en micrófonos con el alto Gobierno y solo se comunican a través de comunicados conjuntos. Por lo pronto, la cartera solo respondió con una misiva en la que reconocieron el derecho a huelga.