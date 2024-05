Secretaria de Hacienda defiende el cupo de endeudamiento y los nuevos impuestos que la alcaldía busca establecer en Bogotá

A.M.C.: Los sectores que más recursos tienen son movilidad y educación, pero los que más están creciendo tienen que ver con tres temas principales, el primero es la seguridad, con un incremento de un 65 por ciento , pero no solo está creciendo el presupuesto de la Secretaría, sino que también está creciendo el presupuesto para los gestores de convivencia y gobierno, como también para espacio público en gobierno y lo que tiene que ver con alumbrado público en la UAESP, porque entendemos que la seguridad no es solo lo que hace la Secretaría de Seguridad, sino que en general hay elementos que trascienden.

Y tercero, si bien esta administración no va a tener la misma capacidad de cupos de endeudamiento que tuvo la administración anterior, sí estamos pensando en tener un nuevo cupo de deuda de más o menos 8 billones de pesos que nos permita, financiar este plan de inversiones que hemos presentado al Concejo.

Evasión y beneficios tributarios

SEMANA: En todo caso, al hablar de recuperar la cartera de Bogotá, no necesariamente quiere decir que se van a recuperar 12 billones de pesos...

A.M.C.: Claro, así es. Cuando uno tiene una cartera de 12 billones de pesos, la verdad es que no podemos tener una expectativa de recaudar todo. Parte de esa cartera sabemos que es irrecuperable. Hay varios elementos para disminuir la cartera, por supuesto el recaudo, que es el que sí estamos hablando de crecer en un 56 %, pero también hay otras estrategias que la norma dispone que hay que hacer con la cartera cuando se cumplen ciertos requisitos, hay que depurarla o estamos pensando, por ejemplo, en poder vender a Cisa parte de esa cartera, que es la colectora de la Nación, cuya única función es precisamente trabajar con esos temas de cartera.

Cupo de endeudamiento

A.M.C.: La ley actualmente establece que el límite es el del 100 %. Después de la pandemia se modificó de manera permanente y hoy el límite es 100 %. Sí, estaríamos más cerca, pero no estaríamos en el 100 %, llegaríamos al 90 %.

A.M.C.: Pues esa es una realidad, en la medida en que uses más deuda, pues vas a tener que pagar más servicio de la deuda. Pero hay que dejar claro que eso ya le está pasando a Bogotá e incluso si no pedimos nuevas fuentes de créditos y nos quedamos con la deuda que ya tiene la ciudad, el servicio de la deuda se incrementa de manera significativa. Mientras que para la administración anterior el servicio de la deuda fue en los cuatro años de 2,7 billones de pesos, para esta estamos hablando de 7,2 billones, sin nueva deuda.

Ahora, una cosa es el cupo de la deuda, y otra muy diferente pedir que nos desembolsen los recursos. Muchas veces se tiene el cupo, pero la caja del Distrito tiene los recursos disponibles y no tenemos que desembolsar la deuda.

A.M.C.: Nuestro propósito es destinarlo a inversión realmente, es decir, a obras de infraestructura, de manera tal que cuando no se cuente con ese cupo, pues no haya gastos recurrentes asociados a esos cupos de endeudamiento. Entonces la idea es asignarlos a proyectos de inversión, puede ser en infraestructura, elementos que no correspondan a gastos recurrentes para el Distrito.