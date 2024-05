Senador del Partido Verde soltó al aire “negocio” con el que buscan comprar votos en el Congreso; así son los ofrecimientos

Un nuevo escándalo salpicó la semana pasada al Gobierno Nacional, luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, revelara en SEMANA los presuntos sobornos que recibió Iván Name, presidente del Senado, p ara sacar adelante las reformas de Gustavo Petro.

Sector de la Alianza Verde pidió la expulsión de Iván Name y Sandra Ortiz de la colectividad tras el escándalo de la UNGRD

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle, el dinero. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos’ . Ese contratista me los presta y son los que yo posteriormente entrego”, explicó.

“En esa reunión lo que se va a exigir, contundentemente, es que la Alianza Verde salga de la bancada de gobierno, pues por ser partido de gobierno ha recibido participaciones. Quedaría claro que no existe independencia y que no hay lucha anticorrupción si se sigue siendo parte del gobierno. El mensaje de Mockus fue claro y el partido debería alejarse de esa coalición”, apuntó Hernández.

Luego, sentenció: “ Cuando llegué me dijeron que tenían en el Sena la oportunidad de ingresar personal y que si yo tenía gente para meter. Ese es uno de los métodos que usan acá. El congresista presenta las hojas de vida de las cuotas políticas y ahí es donde empieza el negocio de los votos. Yo rechacé esos ofrecimientos”.

El senador respondió finalmente por qué no puede renunciar a su partido, teniendo en cuenta la férrea oposición que le ha hecho a los casos de corrupción, y recalcó que si él renuncia a su curul la misma recaerá en el petrismo, específicamente en una persona con investigaciones en curso.

“No quisiera renunciar porque no quiero entregarle mi curul al petrismo. Pero de llegarse a comprobar que la Alianza Verde está untada de corrupción, claramente no voy a quedarme allí. El partido sacrifica su bandera anticorrupción y debería darles la independencia a los congresistas que no quieren terminar en esa olla podrida del Gobierno”, concluyó Jota Pe en Vicky en SEMANA.