¿Cuáles son las bajas de la Selección Colombia femenina para los Juegos Olímpicos? Así está el equipo

“Desde febrero no ganamos, han pasado unos cuantos meses. Estamos apuntando a estar lo más arriba posible y llegar con dinámica a la final de la Copa de la Reina. Es un juego lindo con el Atlético, las eliminamos”, indicó Manuela Vanegas a SEMANA sobre su club, que en las últimas cinco jornadas no ha sumado de a tres. Tiene tres derrotas y dos empates.

“Es muy duro, cuando me enteré no lo podía creer. Siempre decimos que no nos pase y nos toque. Pero es la realidad del deporte. Muy triste por Lore, por ella como persona y deportista. Todo mi cariño, la mejor energía, ella está muy joven, tiene muchos sueños. Es una máquina y se va a recuperar”, declaró sobre la futbolista del el Real Brasilia.