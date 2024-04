¿Volverá a la Selección Colombia? La reveladora foto de Yoreli Rincón con alto directivo de la Federación Colombiana de Fútbol

“Si yo cometí un error en ese momento de pelear nuestras necesidades y ese premio de la de la Copa Libertadores, si realmente el error fue mío, aprovecho y pido disculpas. Si pelear nuestro premio y pelear nuestras necesidades, seguramente no tenía la madurez necesaria en ese momento o hablé sola, lo hice por ayudar y por mejorar el fútbol femenino. Si manché de pronto mi nombre, la camiseta de la Selección porque después de eso salí como la peleona, yo pido disculpas a quien en ese momento pude ofender, dirigentes, cuerpo técnico. Pelee por lo que merecíamos y seguramente no era el momento adecuado, la forma ideal, pero volver a la selección no es lo que me mata en este momento porque ya gracias a Dios pude realizarme y mi tranquilidad en este momento está en Italia, pero siempre será el sueño vestir la camiseta de la Selección Colombia”, dijo aquella tarde de junio de 2022.