Amaranta Hank se va contra Nacho Vidal y hace dura petición: “Que no vuelva a entrar a Colombia”

Nacho Vidal vuelve a estar en el ojo del huracán después de que este miércoles la Audiencia Provincial de Valencia haya condenado a Ignacio Jordà, su nombre de pila, a una pena de tres años de cárcel y al pago de una multa de 5.800 euros por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas -en concreto de “cocaína rosa”- en una zona de ocio de Valencia, tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del actor porno.

Amaranta Hank estalló por incómodo tema de Margarita Rosa de Francisco: “Patético”

El famoso, que ha reconocido los hechos que se le atribuyen, no ingresará en prisión al recomendar el fiscal que se les suspendiera la pena por tiempo de cuatro años -con la condición de no volver a delinquir- y aceptarlo el tribunal. Se le ha aplicado la atenuante de toxicomanía y la obligación de acudir a un curso de rehabilitación.

Ante esta noticia, Amaranta Hank, senadora electa, reaccionó en redes sociales y plasmó su descontento con el español, lanzando un comentario que desató opiniones.

La comunicadora compartió un post de El País de España, donde se hablaba de la condena a su excolega, expresando su respaldo a dicha decisión. Lo curioso fue que hizo una petición relacionada con Colombia, mencionando los daños que ha causado el español.

“Ojalá podamos garantizar que no vuelva a entrar a Colombia y que sea juzgado también por los daños que ha hecho a tantas mujeres”, escribió en la historia del perfil.

Reacción Amaranta Hank Foto: Instagram @amaranta.hankx

No es el único problema legal para el ex de María Lapiedra, que el pasado mes de enero fue condenado al pago de una multa de 2.160 euros por romper la barrera del parking del Mercado de Russafa de Valencia cuando iba ebrio y drogado. Además, tiene otro procedimiento pendiente por el que se le piden cuatro años de cárcel por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante la celebración del denominado ‘rito del sapo bufo’.

En esta ocasión se le ha condenado por traficar con droga, tal y como ha adelantado Las Provincias. Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando el actor fue detenido por agentes de Policía Nacional cuando llevaba 103,05 gramos de tusi, ‘cocaína rosa’, en una céntrica plaza de València.

Las drogas que portaba encima el día en que fue arrestado iban a ser destinadas a la venta y hubieran alcanzado un valor en el mercado de unos 5.700 euros. El actor actuó así por su adicción a las sustancias estupefacientes, según ha quedado probado.

*Con información de Europa Press.