Alejandra Omaña, conocida públicamente como Amaranta Hank, alcanzó notoriedad internacional por su trayectoria en la industria del contenido para adultos. Con el paso del tiempo decidió cerrar ese capítulo y dar un giro significativo a su vida profesional, orientándose hacia el periodismo y, posteriormente, hacia la política.

En esta nueva etapa, la comunicadora optó por incursionar en el escenario público como candidata al Senado por el Pacto Histórico. Su decisión marcó un cambio radical en su trayectoria y la llevó a proyectar una imagen distinta, enfocada en el debate político y social.

A pesar de este cambio de rumbo, Omaña ha tenido que enfrentar críticas y comentarios despectivos relacionados con su pasado como actriz de contenido para adultos. Aunque en varias ocasiones ha respondido a esos señalamientos y ha intentado dejar atrás la polémica, recientemente volvió a referirse al tema durante una entrevista, en la que compartió su postura frente a las opiniones que han surgido sobre su historia personal.

Amaranta Hank hizo frente a críticas por su faceta política: “No le va a hacer daño que una actriz porno llegue al Congreso”

Sin embargo, recientemente, las miradas se posaron sobre Amaranta Hank, debido a una serie de videos que El Colombiano asegura que recopiló. El medio apuntó que este material era del pasado, pero plasmaba actividades en las que trabajó la ahora candidata política.

De acuerdo con el medio, los seis videos fueron grabados años atrás, narrando episodios ocurridos en Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander, donde ella se desempeñaba en prácticas informales y rodeadas de ilegalidad en el contexto de la frontera. En sus declaraciones fue puntual en que variaron sus trabajos, pasando por escenarios complejos.

“El primer trabajo que yo tuve fue falsificando documentos, falsificaba cédulas venezolanas. Y luego, más adelante, fue que fui a parar a esta discoteca, y más adelante de eso, fui la novia durante casi tres años de un hombre bastante peligroso”, reseñó el portal, basándose en los clips que se detalló.

De igual manera, El Colombiano apuntó que la periodista afirmó que se relacionaba con hombres peligrosos como una forma de protección por situaciones de violencia, intentando salir adelante de experiencias crudas.

“Sentía que tenía la necesidad de que alguien me cuidara y tenía que buscar al más fuerte para que el más fuerte me cuidara, y quizás por eso hoy cuento la historia, y los demás están en esas lápidas en Villa del Rosario, porque siempre busqué al más fuerte, al más malo, al que más le tuvieran miedo”, registraron.

Su nombre es Alejandra Omaña y también es periodista. Foto: Instagram: @amaranta.hank

La aspirante a política no menciona nombres ni da detalles de esta experiencia, pero sí comentó que su vida personal se había visto vinculada a ciertos espacios particulares, como una persona de la Selección Colombia.

Además de contar sobre una relación que se convirtió en una pesadilla, la exactriz porno narró un poco de su sentir y señaló que los daños en su autoestima fueron grandes, al punto de creer que su inteligencia no contaba en otros vínculos.

El Colombiano afirmó que se puso en contacto con Amaranta Hank, intentando saber su opinión sobre dichos videos. Se enviaron preguntas, pero, según relatan, no llegaron las respuestas.