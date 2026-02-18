Gente

Amaranta Hank hizo frente a críticas por su faceta política: "No le va a hacer daño que una actriz porno llegue al Congreso"

La periodista comentó acerca del paso que dio en la política, lidiando con quienes la atacaban por su pasado como exactriz porno.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de febrero de 2026, 1:06 p. m.
Amaranta Hank
Amaranta Hank Foto: Facebook Amaranta Hank

Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, es una de las actrices más famosas de contenido para adulto, navegando en la industria internacional desde hace muchos años. Pese a que pasó la página con este tema, la periodista le dio un giro a su vida y se inclinó por el ámbito político, convirtiéndose en una de las candidatas al Senado del pacto Histórico.

La comunicadora no dudó en plasmar una nueva faceta y estilo de vida, enfrentando toda clase de críticas y comentarios despectivos por su trabajo como exactriz porno. Aunque se ha defendido y ha dejado de lado estas situaciones, en una entrevista quiso pronunciarse al respecto.

En diálogo con Publimetro, Amaranta Hank especificó que en las calles sentía un trato muy diferente al que recibía de parte de las plataformas digitales, donde solían ponerle calificativos violentos y pasados, basándose en los contenidos que realizó alguna vez.

¿Quiénes son los actores de contenido para adultos que Petro defendió con toda, razón por la cual increpó en público al ministro Carlos Rosero?

“Aunque la acogida de la gente en la calle es preciosa, en las redes todos los días me encuentro con comentarios como: ‘¿Qué hace esta per$#, pu&%? Vete hacer lo que sabes hacer, ¿Qué estás haciendo en la política? Mejor abre las piernas’. Y un montón de violencia todos los días. Por un lado, digo, qué revictimizante es esto. La política es muy violenta hacia las mujeres en general. Pero para quienes hemos ejercido el trabajo sexual o actividades sexuales pagas es aún mayor y hay que hacer pedagogía. Otros días digo como, me vale ver%$ todo el mundo", comentó al medio.

Amaranta Hank
Amaranta Hank Foto: Amaranta Hank

De igual manera, lejos de lo que muchos pensaban, la política se abrió espacio en este mundo, dejando atrás su antiguo trabajo sin desmeritar o poseer menos capacidades para asumir roles sociales.

Haber mostrado nuestro cuerpo en internet, exhibirnos o prestar un servicio sexual no nos quita ni capacidad intelectual ni compromiso ni trabajo comunitario para hacer lo que queramos hacer y para defender nosotras mismas nuestra causa”, afirmó.

Como parte de sus declaraciones, Hank apuntó una crítica a otros congresistas por las labores que hacían por el país, asegurando que el trabajo no se veía reflejado de ninguna manera.

Al país no le va a hacer daño que una actriz porno llegue al Congreso. Al país le hacen más daño la cantidad de congresistas que en silencio están yendo al Congreso todos los días, nadie tiene idea de quiénes son, no los identifican por caras ni por nombres, pero son los que desangran los territorios todos los días”, concluyó.

